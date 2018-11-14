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Лекарства для глаз научились доставлять с помощью растворимых иголок

Исследователи из Сингапурского университета представили свою новую разработку, с помощью которой можно доставлять лекарственные препараты внутрь глаза – двухслойные микроплазменные резервуары. Они утверждают, что эти "растворимые иголки" практически не вызывают болевых ощущений и являются эффективнее глазных капель.

Лекарства для глаз научились доставлять с помощью растворимых иголок

На сегодняшний день кроме операций существовало два вида лечения заболеваний глаз: интравитреальные инъекции и глазные капли. У каждого из этих способов есть свои слабые стороны. Капли – менее эффективны, а инъекции - опасны. Новый способ, уверены учёные, способен решить обе эти проблемы.

Двухслойные микроплазменные резервуары состоят из двух частей, одна из которых является носителем для второго. К плоской основе крепятся крохотные иголки, в которых содержится лекарственный препарат. Такую пластину, утверждают учёные, применять очень просто: приложить к роговице и аккуратно нажать на неё пальцем. При этом иголки входят в защитную ткань роговицы и, растворяясь, выпускают препарат. Остаётся только примерно через тридцать секунд после начала процедуры снять пластину.

Демонстрировали своё изобретение учёные на мышах, при этом не зафиксировав повреждений глаз и не наблюдая у грызунов признаков болевых ощущений. В ближайшем будущем исследователи планируют провести клинические испытания на людях.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:00

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