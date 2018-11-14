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Свадьба Купина и Донцовой снова переносится

Алексей Купин и Майя Донцова снова перенесли бракосочетание.

Несколько часов назад Алексей разместил на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором объяснил, почему они с Майей решили поменять дату свадьбы.

Свадьба Купина и Донцовой снова переносится

По словам Купина, свадьба состоится через месяц, 19 декабря. Что по этому поводу думает одна из самых скандальных парочек телестройки - Александра Черно и Иосиф Оганесяна, пока непонятно, ведь бракосочетание и этих влюбленных назначено на декабрь месяц.

Как сообщил Алексей, решение перенести свадьбу они приняли посоветовавшись с телеведущими «Дома-2». Оказывается, что будущие молодожены согласны с мнение руководства проекта о том, что торжество лучше устраивать после конкурса «Человек года 2018».

«Организовывать свадьбу во время конкурса неудобно. Лучше это делать после..» - подчеркнул Алексей Купин в своем блоге.

Выяснилось, что молодой человек по-прежнему надеется на то, что ему удастся выиграть недвижимость в конкурсе «Человек года 2018». А это значит, что для семейства Купиных-Донцовых свадьба будет носить двойной праздник и радость.

Свадьба Купина и Донцовой снова переносится

«Роспись назначили на 19 декабря» - заявил Купин.

И вот несколько часов назад возлюбленная Алексея опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который вызвал много разговоров среди поклонников проекта. По словам Майи Донцовой, ей очень хочется улыбаться каждый день так, как это она делает на свежей фотографии, однако сейчас ее моральное состояние находится в «ауте».

«Скоро все узнаете..», - написала Майя.

По мнению многих телезрителей, Майе Донцовой надоело, что ее свадьба с избранником постоянно откладывается, и именно поэтому на данный момент ей очень сложно совладать со своими чувствами и эмоциями.

«Майя, успокойся и не паникуй! Рано или поздно, но эта свадьба состоится! Ищи в этом свои плюсы! У тебя больше времени появилось на подготовку!», «Донцова, расслабься! Купин никуда не денется уже! Ты что забыла о контракте, который он подписал, когда пришел на «Дом-2»?» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:19

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