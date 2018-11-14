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Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер

Радиохолдингами разрабатывается единый онлайн-плеер. Они договорились создать единое решение, чтобы продвигать контент в Сети.

Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер

Юрий Анисимов, являющийся директором по корпоративным отношениям, а также связям с государственными органами «Газпром-медиа радио», отметил, что через единый плеер станут вещать радиостанции, обладающие эфирными частотами. Плеер собираются адаптировать под все имеющиеся среды, где пользователи слушают контент. Его планируют запустить в частности для сайтов, на мобильных платформах Android/iOS, в умных колонках. Стоит отметить, что разработкой единого плеера займётся рабочая группа в рамках Российской академии радио. Она будет включать представителей «ГПМ радио», «Выбери радио», «Мультимедиа холдинга», Krutoy Media, Европейской медиагруппы.

Александр Полесицкий, заместитель гендиректора Европейской медиагруппы, отметил, что решение собираются разработать уже к середине лета следующего года. По его словам, монетизация не является в данном случае ключевой целью проекта. В свою очередь, радиостанции при помощи нового сервиса стремятся увеличить аудиторию в интернете и бороться с пиратством.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:40

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