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Россиянки через суд хотят добиться права служить в Росгвардии

Россиянки готовы через суд добиваться права служить в Росгвардии, о чем заявил Дмитрий Вирухин, врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства. По его словам, более 20 тысяч россиянок служит в Росгвардии по контракту в настоящее время.

Россиянки через суд хотят добиться права служить в Росгвардии

Дмитрий Вирухин рассказал, что последнее заседание суда в Саратове показало, что там 8 женщин подали в суд на Росгвардию и Министерство обороны. Они возмущены, что их не приняли на военную службу по контракту. Также он отметил, что законодательство РФ определяет, какие должности комплектуются военным женского пола.

Чиновник отметил, что на должности повара может быть военнослужащий, который поступил служить по контракту. Также это может быть женщина, поскольку это должность замещаемая, как и связист, технолог, телеграфист. В Минобороны ранее был определен список должностей, которые замещаются. Женщины, которые хотят служить, пришли и написали рапорты, что они хотят быть снайперами. Но данная должность не замещаемая, и они подали в суд, пояснил Вирухин.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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