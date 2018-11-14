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Оксана Ряска отказалась показывать грудь несостоявшемуся бойфренду

Оксана Ряска продолжает смущаться и сопротивляться домогательствам Дмитрия Меленевского.

Очередная попытка Оксаны построить в Периметре отношения закончилась неудачей. По словам самой Ряски, новенький участник воспользовался ее положением на реалити-шоу для того, чтобы попасть в телевизор. Нужно сказать, что на этот раз многочисленные телезрители согласны с блондинкой.

Оксана Ряска отказалась показывать грудь несостоявшемуся бойфренду

Дело в том, что Дмитрий довольно быстро поставил крест на отношениях с Оксаной, а также заявил, что ждет на Сейшельских островах другую пассию. Впрочем, планы Меленевского не мешают парню продолжать «подкатывать» к Ряске.

Несколько часов назад в Сети появился видеоролик будущего выпуска «Дома-2», из которого становится понятно, что Дмитрий пришел в комнату к Оксане и буквально требовал у девушки удовлетворить его мужские потребности. Участник даже попросил Ряску показать ему грудь, на что блондинка ответила отказом.

В итоге Оксане пришлось сопротивляться настойчивому Дмитрию. В один из моментов девушка была готова сдаться мужчине, но призналась, что ее смущает один очень серьезный момент. По словам Ряски, ее тревожит предстоящее появление на «Острове любви» конкурентки.

Участница реалити-шоу «Дом-2» подчеркнула, что если Меленевский готов отказаться от нового романа, она, в свою очередь, согласна дать ему второй шанс.

Нужно сказать, что анонс тут же разлетелся по социальным сетям. По мнению телезрителей телестройки, новенькому участнику на самом деле не нужна Оксана Ряска, а пришел он на проект только ради пиара.

«Оксана, разве ты не понимаешь, что Меленевский пользуется тобой? Он же использовал тебя, как проходной билет! Теперь ему волшебство подавай и грудь показывай.. Гнать таких вот «мужчин» нужно от себя!», «Ряске хочется любви, это видно, но таким вот способом..не знаю..лучше ни с кем, чем вот с Этим!» - пишут телезрители «Дом-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:25

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