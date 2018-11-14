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Поклонники не оценили новый образ Ольги Шелест

Телеведущая Ольга Шелест поделилась с подписчиками в Instagram своим новым образом – из брюнетки она превратилась в платиновую блондинку. Не всем фанатам пришлись по душе изменения во внешнем облике ведущей.

Поклонники не оценили новый образ Ольги Шелест

Телеведущая Ольга Шелест не боится никаких экспериментов с внешностью. Вот и недавно она поделилась с поклонниками видео с её кардинальным преображением. Ольга, будучи у стилиста, снимала весь процесс, начиная от изменения длины волос и заканчивая своим превращением в блондинку. При этом Шелест отметила, что двадцать лет назад примеряла уже подобный образ.

Большинство подписчиков не оценили новый имидж Ольги, указав, что он только добавляет ей возраста. Но нашлись и такие, которые считают изменения довольно необычными и хвалили её за смелость и решительность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:45

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