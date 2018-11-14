Apple продаёт восстановленные колонки HomePod





Компания Apple крайне неудачно выбрало время для проведения данной акции, так как многие производители скинули цены на аналогический товар в преддверии "Чёрной пятницы".Появление на рынке смарт-устройства Apple стартовало в 2018 году. Восстановленный продукт стоит двести девяносто девять долларов, а новый HomePod - триста сорок девять.Устройства, которые подлежат восстановлению, подвергаются аналогичным тестам, что и в отношении новинок. При нахождении дефекта нерабочие части заменяются.