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Apple продаёт восстановленные колонки HomePod

Apple продаёт восстановленные колонки HomePod на своём сайте в интернете. Цена гаджета всего лишь на пятьдесят долларов меньше нового товара.

Apple продаёт восстановленные колонки HomePod

Компания Apple крайне неудачно выбрало время для проведения данной акции, так как многие производители скинули цены на аналогический товар в преддверии "Чёрной пятницы".

Появление на рынке смарт-устройства Apple стартовало в 2018 году. Восстановленный продукт стоит двести девяносто девять долларов, а новый HomePod - триста сорок девять.

Устройства, которые подлежат восстановлению, подвергаются аналогичным тестам, что и в отношении новинок. При нахождении дефекта нерабочие части заменяются.



 
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Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:00

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