Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась со Стингом





Британский исполнитель Стинг вместе с ямайским певцом Шегги выступили в Москве на сцене "Олимпийского" в рамках турне в поддержку нового музыкального альбома "44/876". Сати Казанова встретилась со Стингом, после она опубликовала в Instagram фото с ним. В комментарии к снимку исполнительница написала: "Я прямо мечтала! Мечтала встретиться со Стингом, поговорить, обнять его, ибо он классный, настоящий, глубокий и безмерно талантливый". Также певица призналась, что у нее есть еще одна мечта, но пока она ее не может раскрыть.Подписчики начали гадать, какая же еще мечта есть у Сати Казановой. Многие пришли к выводу, что певица хочет спеть со Стингом в дуэте или записать с ним альбом. Всего за сутки пост исполнительницы собрал более 42 тысяч лайков.