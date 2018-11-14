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Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась со Стингом

На своей странице в соцети Instagram Сати Казанова опубликовала фотографию со Стингом. Исполнительница сообщила, что она исполнила свою мечту и встретилась с легендарным певцом.

Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась со Стингом

Британский исполнитель Стинг вместе с ямайским певцом Шегги выступили в Москве на сцене "Олимпийского" в рамках турне в поддержку нового музыкального альбома "44/876". Сати Казанова встретилась со Стингом, после она опубликовала в Instagram фото с ним. В комментарии к снимку исполнительница написала: "Я прямо мечтала! Мечтала встретиться со Стингом, поговорить, обнять его, ибо он классный, настоящий, глубокий и безмерно талантливый". Также певица призналась, что у нее есть еще одна мечта, но пока она ее не может раскрыть.

Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась со Стингом

Подписчики начали гадать, какая же еще мечта есть у Сати Казановой. Многие пришли к выводу, что певица хочет спеть со Стингом в дуэте или записать с ним альбом. Всего за сутки пост исполнительницы собрал более 42 тысяч лайков.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:35

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