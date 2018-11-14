Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали "Парой года" по версии Glamour
Звёздная пара Влада Топалова и Регины Тодоренко в очередной раз стала обладателем премии от журнала Glamour в номинации «Пара года». Певец и телеведущая присутствовали на гламурном мероприятии и получали на сцене награду вместе.
Регина Тодоренко находится на последнем сроке беременности, и со дня на день поклонники ожидают информации о прибавлении в их звёздном семействе. Несмотря на это, телеведущая продолжает вести активный образ жизни и посещает различные мероприятия. Так, в этот раз она с Топаловым посетила церемонию вручения премии журнала Glamour. Регина с Владом вместе поднялись на сцену за заслуженной наградой, где ведущая решила публично поблагодарить Топалова за терпение и за то, что он есть в её жизни. Регина также призналась, что планирует вскоре уйти в декрет.
Известно, что Регине Тодоренко долгое время удавалось скрывать от всех свою беременность. И хотя она носила бесформенные наряды, поклонники всё же подозревали о её интересном положении. Известно также о том, что предложение руки и сердца Топалов сделал Регине этим летом во время их отдыха на одном из самых дорогих курортов мира – Корсике.
Регина Тодоренко находится на последнем сроке беременности, и со дня на день поклонники ожидают информации о прибавлении в их звёздном семействе. Несмотря на это, телеведущая продолжает вести активный образ жизни и посещает различные мероприятия. Так, в этот раз она с Топаловым посетила церемонию вручения премии журнала Glamour. Регина с Владом вместе поднялись на сцену за заслуженной наградой, где ведущая решила публично поблагодарить Топалова за терпение и за то, что он есть в её жизни. Регина также призналась, что планирует вскоре уйти в декрет.
Известно, что Регине Тодоренко долгое время удавалось скрывать от всех свою беременность. И хотя она носила бесформенные наряды, поклонники всё же подозревали о её интересном положении. Известно также о том, что предложение руки и сердца Топалов сделал Регине этим летом во время их отдыха на одном из самых дорогих курортов мира – Корсике.