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Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали "Парой года" по версии Glamour

Звёздная пара Влада Топалова и Регины Тодоренко в очередной раз стала обладателем премии от журнала Glamour в номинации «Пара года». Певец и телеведущая присутствовали на гламурном мероприятии и получали на сцене награду вместе.

Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали "Парой года" по версии Glamour

Регина Тодоренко находится на последнем сроке беременности, и со дня на день поклонники ожидают информации о прибавлении в их звёздном семействе. Несмотря на это, телеведущая продолжает вести активный образ жизни и посещает различные мероприятия. Так, в этот раз она с Топаловым посетила церемонию вручения премии журнала Glamour. Регина с Владом вместе поднялись на сцену за заслуженной наградой, где ведущая решила публично поблагодарить Топалова за терпение и за то, что он есть в её жизни. Регина также призналась, что планирует вскоре уйти в декрет.

Известно, что Регине Тодоренко долгое время удавалось скрывать от всех свою беременность. И хотя она носила бесформенные наряды, поклонники всё же подозревали о её интересном положении. Известно также о том, что предложение руки и сердца Топалов сделал Регине этим летом во время их отдыха на одном из самых дорогих курортов мира – Корсике.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:34

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