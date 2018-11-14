Поклонники опасаются за здоровье похудевшего Олега Басилашвили

Накануне в МХТ имени Чехова труппа отмечала 75-летие Школы-студии МХАТ. В стенах драматического театра собрались студенты и знаменитые актеры, карьера которых начиналась именно с этого места. Многие фотографировались с деятелями искусства, которые руководили студией или преподавали в ней. Одним из почетных гостей на этом мероприятии стал Олег Басилашвили, который приехал на юбилей на один день из Санкт-Петербурга. Андрей Бурковский и Игорь Верник сфотографировались с легендарным актером и опубликовали фото в Сети.Поклонники Олега Басилашвили, сыгравшего знаменитого Воланда в сериале «Мастер и Маргарита», отметили, что актер сильно похудел. Многие обеспокоены здоровьем знаменитости. Пользователи Сети пожелали актеру крепкого здоровья и долголетия.