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Поклонники опасаются за здоровье похудевшего Олега Басилашвили

Известный актер Олег Басилашвили побывал на юбилее Школы-студии МХАТ. Увидев снимки легендарного артиста, поклонники опасаются за его здоровье, поскольку знаменитость сильно похудел.

Поклонники опасаются за здоровье похудевшего Олега Басилашвили

Накануне в МХТ имени Чехова труппа отмечала 75-летие Школы-студии МХАТ. В стенах драматического театра собрались студенты и знаменитые актеры, карьера которых начиналась именно с этого места. Многие фотографировались с деятелями искусства, которые руководили студией или преподавали в ней. Одним из почетных гостей на этом мероприятии стал Олег Басилашвили, который приехал на юбилей на один день из Санкт-Петербурга. Андрей Бурковский и Игорь Верник сфотографировались с легендарным актером и опубликовали фото в Сети.

Поклонники опасаются за здоровье похудевшего Олега Басилашвили

Поклонники Олега Басилашвили, сыгравшего знаменитого Воланда в сериале «Мастер и Маргарита», отметили, что актер сильно похудел. Многие обеспокоены здоровьем знаменитости. Пользователи Сети пожелали актеру крепкого здоровья и долголетия.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

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