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Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию бренда Enovate кроссовер ME7

Хакан Саракоглу, являющийся бывшим дизайнером Porsche, а также Chery, презентовал новую версию автобренда Enovate кроссовер ME7. Эксперт над данной разработкой работал с 2017 года.

Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию бренда Enovate кроссовер ME7

Бывший топ-менеджер Shanghai Джанг Хайлян, является основателем электромобильного современного стартапа Enovate. При этом Хакан Саракоглу - бывший дизайнер компаний Chery и Porsche стал центральной фигурой для продвижения автобренда. Дизайнер с прошлого года осуществлял работу над особенным проектом, представив в итоге кроссовер Enovate ME7. Стоит отметить, что размер новинки аналогичен размерам Mercedes GLC. Авто обладает светодиодной оптикой. Особый дизайн сохраняет минимум воздушных завихрений. Салон Enovate ME7 обладает пятью дисплеями. Экспертами из оснащения отмечается система распознавания лица водителя, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль. Электромотор Enovate ME7 генерирует 435 л. с. Авто до первой сони разгоняется за 4,9 сек. Серийную версию кроссовера выпустят весной следующего года. Начало продаж запланировано на второе полугодие. По словам производителя, стоимость новой версии соответствует цене версии Tesla Model 3.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30

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