Внешнее хранилище Drobo 8D получило два порта Thunderbolt 3





Дочерняя компания StorCentric Drobo представила систему для внешнего хранения данных с прямым DAS-подключением. Устройство предназначено как для частных пользователей, занимающихся творчеством, так и для малого и домашнего бизнеса. Разработчики снабдили Drobo 8D 8 отсеками накопителей на 2,5 и 3,5 дюйма, имеющими интерфейс SATA.Также предусмотрено подключение к хранилищу кэширующего SSD на 2,5 дюйма. В качестве интерфейса устройства использован Thunderbolt 3. Drobo 8D благодаря двум портам включается в цепочку совместимых гаджетов. Так, пользователь может подсоединить к хранилищу данных несколько 4К-мониторов либо один 5К.Drobo поддерживает тома до 128 ТБ, общий пул достигает 256 ТБ. HDD до 14 ТБ также можно совместить с хранилищем. Для лучшей производительности и объёма данных предусмотрено одновременное использование SSD и HDD. Без накопителей Drobo 8D можно приобрести по цене 1 299 долларов.