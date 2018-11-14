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Внешнее хранилище Drobo 8D получило два порта Thunderbolt 3

Внешнее хранилище данных Drobo 8D получило два порта Thunderbolt 3. Устройство подходит для использования восьми накопителей.

Внешнее хранилище Drobo 8D получило два порта Thunderbolt 3

Дочерняя компания StorCentric Drobo представила систему для внешнего хранения данных с прямым DAS-подключением. Устройство предназначено как для частных пользователей, занимающихся творчеством, так и для малого и домашнего бизнеса. Разработчики снабдили Drobo 8D 8 отсеками накопителей на 2,5 и 3,5 дюйма, имеющими интерфейс SATA.

Также предусмотрено подключение к хранилищу кэширующего SSD на 2,5 дюйма. В качестве интерфейса устройства использован Thunderbolt 3. Drobo 8D благодаря двум портам включается в цепочку совместимых гаджетов. Так, пользователь может подсоединить к хранилищу данных несколько 4К-мониторов либо один 5К.

Drobo поддерживает тома до 128 ТБ, общий пул достигает 256 ТБ. HDD до 14 ТБ также можно совместить с хранилищем. Для лучшей производительности и объёма данных предусмотрено одновременное использование SSD и HDD. Без накопителей Drobo 8D можно приобрести по цене 1 299 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:15

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