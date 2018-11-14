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Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на вечеринке в честь Cosmopolitan Apple Music

В минувшие выходные в ресторане «Insight» проходила вечеринка в честь декабрьского выпуска журнала Cosmopolitan созданного при содействии музыкального сервиса «Apple Music».

Хэдлайнерами вечеринки выступили Ольга Бузова и Полина Гагарина, а также в музыкальной программе вечера приняла участие группа MARUV.

Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на вечеринке в честь Cosmopolitan Apple Music

Официальную часть мероприятия открыла группа Techno Live Orchestra - проект ресторана и клуба Insight, а встречали гостей вечеринки ведущие Мария Миногарова, Иван Чуйков и Алена Пенева.

Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на вечеринке в честь Cosmopolitan Apple Music

О концепции вечера, а также о теплых отношениях между двумя брендами рассказал совладелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук и совладелец ГК 354 Илиодор Марач.

Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на вечеринке в честь Cosmopolitan Apple Music

Среди гостей вечеринки Cosmopolitan Apple Music можно было увидеть Алену Водонаеву, Айзу Анохину, Юлию Пашуту, Гошу Полянского, Риту Дакоту и многих других.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:08

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