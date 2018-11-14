Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на вечеринке в честь Cosmopolitan Apple Music





Хэдлайнерами вечеринки выступили Ольга Бузова и Полина Гагарина, а также в музыкальной программе вечера приняла участие группа MARUV.Официальную часть мероприятия открыла группа Techno Live Orchestra - проект ресторана и клуба Insight, а встречали гостей вечеринки ведущие Мария Миногарова, Иван Чуйков и Алена Пенева.О концепции вечера, а также о теплых отношениях между двумя брендами рассказал совладелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук и совладелец ГК 354 Илиодор Марач.Среди гостей вечеринки Cosmopolitan Apple Music можно было увидеть Алену Водонаеву, Айзу Анохину, Юлию Пашуту, Гошу Полянского, Риту Дакоту и многих других.