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В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте её гибели

В китайском городе Хух-Хото, находящемся в автономном округе Внутренняя Монголия, верный пёс ждёт свою погибшую хозяйку уже 80 дней. Очевидцы отмечают, что животному не страшно ни палящее солнце, ни льющий с неба дождь.

В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте её гибели

По словам таксиста Го Синьхуа, он заметил собаку, сидящую на обочине дороги, ещё в конце августа этого года. И с тех пор пёс сидит ежедневно на одном и том же месте, будто ждёт кого-то. Очевидец отмечает, что животное сидит у дороги в любую погоду. Также таксист рассказывает, что его не единожды пытались покормить, но увидев приближающихся незнакомцев, пёс отбегает в сторону, а стоит им отойти – возвращается на место. Го Синьхуа предполагает, что хозяйка животного погибла на этом месте в аварии, произошедшей утром 21 августа.

В китайских социальных сетях видео с верным псом набрало более шести миллионов просмотров. Пользователи отмечают, что поступок собаки вызывает у них слёзы, но они беспокоятся, что животное может попасть под колёса проезжающих автомобилей.

Зоозащитники пытаются найти родственников погибшей хозяйки собаки до наступающих холодов, иначе ей может грозить смерть от морозов. В случае же если их найти не удастся, волонтёры постараются найти собаке новых хозяев.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:05

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