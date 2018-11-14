На пропажу сообщений пожаловались пользователи Google Pixel 3





После того, как в ноябре были установлены патчи безопасности, стали появляться ошибки подобного рода, приносящие неудобства пользователям данного приложения. Комментируют ситуацию юзеры. Одни участники переписки потеряли лишь часть информации, содержащейся в сообщениях, другие же лишились переписки не за один год. Google до сих пор никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.У пользователей телефонов Google Pixel постоянно возникают неполадки с программным обеспечением.Google Pixel 3 с корпусом чёрного цвета "обзаводится" царапинами сразу после распаковки, вот такая не слишком удачная модель, сетуют пользователи.