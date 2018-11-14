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На пропажу сообщений пожаловались пользователи Google Pixel 3

Пользователи Google Pixel 3 пожаловались на исчезновение сообщений в Messages. Об этом сообщило в интернете PhoneArena.

На пропажу сообщений пожаловались пользователи Google Pixel 3

После того, как в ноябре были установлены патчи безопасности, стали появляться ошибки подобного рода, приносящие неудобства пользователям данного приложения. Комментируют ситуацию юзеры. Одни участники переписки потеряли лишь часть информации, содержащейся в сообщениях, другие же лишились переписки не за один год. Google до сих пор никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

У пользователей телефонов Google Pixel постоянно возникают неполадки с программным обеспечением.

Google Pixel 3 с корпусом чёрного цвета "обзаводится" царапинами сразу после распаковки, вот такая не слишком удачная модель, сетуют пользователи.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 14:00

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