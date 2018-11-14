В Китае выйдет новый седан Chevrolet Monza





Новая модель займет место между Cruze и Cavalier. Эксперты отмечают, что автомобили с названием итальянского города Монца в разные времена выпускали Ferrari, Opel, Spada и другие производители. Chevrolet выпускала модель Monza с 1974 по 1980 годы. По словам специалистов, новый Chevrolet Monza от SAIC-GM очень похож на Buick Excelle GT, который является клоном старой модификации Opel Astra.Под капотом седана разработчики установили бензиновый турбированный двигатель объемом 1 литр мощностью 125 лошадиных сил при 170 Нм крутящего момента. Также выйдет версия с 1,3-литровым мотором мощностью 1633 лошадиных силы и 230 Нм крутящего момента. О трансмиссии автомобиля на данный момент достоверной информации нет. По мнению экспертов, двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач и роботизированная КПП с одной и двумя сцеплениями.