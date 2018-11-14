АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

В Китае выйдет новый седан Chevrolet Monza

Разработчики компании SAIC-GM, которая в Китае выпускает бренды Buick, Chevrolet и Cadillac, заявили, что на рынок Поднебесной выйдет новый седан Chevrolet Monza. Презентация автомобиля пройдет в рамках автомобильной выставки в Гуанчжоу 16 ноября.


В Китае выйдет новый седан Chevrolet Monza

Новая модель займет место между Cruze и Cavalier. Эксперты отмечают, что автомобили с названием итальянского города Монца в разные времена выпускали Ferrari, Opel, Spada и другие производители. Chevrolet выпускала модель Monza с 1974 по 1980 годы. По словам специалистов, новый Chevrolet Monza от SAIC-GM очень похож на Buick Excelle GT, который является клоном старой модификации Opel Astra.

Под капотом седана разработчики установили бензиновый турбированный двигатель объемом 1 литр мощностью 125 лошадиных сил при 170 Нм крутящего момента. Также выйдет версия с 1,3-литровым мотором мощностью 1633 лошадиных силы и 230 Нм крутящего момента. О трансмиссии автомобиля на данный момент достоверной информации нет. По мнению экспертов, двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач и роботизированная КПП с одной и двумя сцеплениями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минобороны РФ получило последнюю партию
Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry
Apple продаёт восстановленные колонки HomePod
В Samsung представили процессор Exynos 9820 для
Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер
Россиянки через суд хотят добиться права служить
Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет
Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию
Ученые научились извлекать энергию из
Оксана Ряска отказалась показывать грудь
Внешнее хранилище Drobo 8D получило два порта
Вышла материнская плата X299 Aorus Master от
На пропажу сообщений пожаловались пользователи
В Китае выйдет новый седан Chevrolet Monza
Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась
Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали
Xiaomi сообщила о поступлении в продажу
Поклонники опасаются за здоровье похудевшего
Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына
Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на
В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте
HP анонсировала портативные компьютеры ProBook
«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса
Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды
Компания Microsoft разработала искусственный
Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем
Археологи нашли новый облик Иисуса Христа
Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и
В США потерпел крушение сверхзвуковой истребитель
Ольга Рапунцель стала частенько баловаться
Просмотреть все новости