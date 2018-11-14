АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса совершено покушение

Вне стен реалити-шоу «Дом-2» произошло покушение на участников телепроекта Шалюкова, Шароварова и Безуса.

На днях в Сети появилась информация о том, что сразу несколько бывших домовцев подверглись унижениям и с трудом избежали кровопролития. Как ни странно, но на этот раз участники отличились вне телестройки, и сами выступили в роли жертв.

«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса совершено покушение

По словам экс-звезды «Дома-2» Никиты Шалюкова, ему пришлось пережить покушение со стороны незнакомого мужчину. Оказывается, что в одном из ночных клубов бывший участник проекта отдыхал в компании Виктора Шароварова и Алексея Безуса, которые также пострадали от тех же обидчиков.

Как сообщается, над парнями из реалити-шоу начали всячески издеваться в ночном клубе, а один из незнакомцев даже попытался заставить Шалюкова, Безуса и Шароварова принести ему выпить. Виктор рассказал, что с подобной ситуацией сталкивается не впервые, поэтому смог не только ответить обидчикам, но и отстоять свою честь.

Чуть позже об этой ситуации рассказал и Алексей Безус. Участник «Дома-2» опубликовал на официальном портале телепроекта пост, в котором сообщил телезрителям, что на днях с ним произошел неприятный инцидент. Отвратительная история произошла в его родном городе Подольске в ночном клубе «Подмосковие».

«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса совершено покушение

По слова Алексея, сначала он планировал навестить своих родных и близких один, однако получилось так, что его бывшие коллеги по съемочной площадке составили ему компанию. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что Шалюков и Шароваров поехали с Безусом совсем не зря, ведь неизвестно, чем могла бы закончится история, если бы парень оказался в ночном клубе один.

На данный момент этот инцидент активно обсуждается телезрителями «Дома-2» в Сети. Оказывается, что поклонников реалити-шоу вовсе не удивила эта история, а некоторые из них даже подчеркнули, что и другие участники проекта должны быть готовы к подобной ситуации, так как мало кто любит домовцев.

«Всем, кто идет на «Дом-2» нужно быть готовым к тому, что после проекта вас все возненавидят и будут над вами смеяться! Уверена, что Шароварову, Безусу и Шалюкову в том клубе просто повезло, ведь все могло закончиться очень печально!», «Чем думают люди, которые идут на проект? Видите, к чему все может привести!», «Ужасс..как так можно? Участникам «Дома-2» вне Периметра нужно охрану уже начинать нанимать!» - пишут в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась
Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали
Вышла материнская плата X299 Aorus Master от
Xiaomi сообщила о поступлении в продажу
Поклонники опасаются за здоровье похудевшего
Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына
Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на
В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте
HP анонсировала портативные компьютеры ProBook
«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса
Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды
Компания Microsoft разработала искусственный
Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем
Археологи нашли новый облик Иисуса Христа
Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и
В США потерпел крушение сверхзвуковой истребитель
Ольга Рапунцель стала частенько баловаться
Лолита Милявская рассказала, о каких поступках в
В Псковской области нашли фугасную авиабомбу
Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама
«Ростех» начнет поставки в Швейцарию приборов для
Родители Дмитрия Хворостовского рассказали о его
Эксперты: Samsung Galaxy Note 10 станет самым
Кристина Лясковец опубликовала в Instagram фото с
Российский авторынок удержал 4 место в Европе за
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для
ПАО "Ил" начнёт поставлять самолёт Ил-114-300 в
Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram
Лобода и Водонаева опубликовали фото в туалете и
Врачи рассказали о вреде привычки дуть на свежую
Просмотреть все новости