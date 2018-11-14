«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса совершено покушение

«Всем, кто идет на «Дом-2» нужно быть готовым к тому, что после проекта вас все возненавидят и будут над вами смеяться! Уверена, что Шароварову, Безусу и Шалюкову в том клубе просто повезло, ведь все могло закончиться очень печально!», «Чем думают люди, которые идут на проект? Видите, к чему все может привести!», «Ужасс..как так можно? Участникам «Дома-2» вне Периметра нужно охрану уже начинать нанимать!» - пишут в Сети.







На днях в Сети появилась информация о том, что сразу несколько бывших домовцев подверглись унижениям и с трудом избежали кровопролития. Как ни странно, но на этот раз участники отличились вне телестройки, и сами выступили в роли жертв.По словам экс-звезды «Дома-2» Никиты Шалюкова, ему пришлось пережить покушение со стороны незнакомого мужчину. Оказывается, что в одном из ночных клубов бывший участник проекта отдыхал в компании Виктора Шароварова и Алексея Безуса, которые также пострадали от тех же обидчиков.Как сообщается, над парнями из реалити-шоу начали всячески издеваться в ночном клубе, а один из незнакомцев даже попытался заставить Шалюкова, Безуса и Шароварова принести ему выпить. Виктор рассказал, что с подобной ситуацией сталкивается не впервые, поэтому смог не только ответить обидчикам, но и отстоять свою честь.Чуть позже об этой ситуации рассказал и Алексей Безус. Участник «Дома-2» опубликовал на официальном портале телепроекта пост, в котором сообщил телезрителям, что на днях с ним произошел неприятный инцидент. Отвратительная история произошла в его родном городе Подольске в ночном клубе «Подмосковие».По слова Алексея, сначала он планировал навестить своих родных и близких один, однако получилось так, что его бывшие коллеги по съемочной площадке составили ему компанию. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что Шалюков и Шароваров поехали с Безусом совсем не зря, ведь неизвестно, чем могла бы закончится история, если бы парень оказался в ночном клубе один.На данный момент этот инцидент активно обсуждается телезрителями «Дома-2» в Сети. Оказывается, что поклонников реалити-шоу вовсе не удивила эта история, а некоторые из них даже подчеркнули, что и другие участники проекта должны быть готовы к подобной ситуации, так как мало кто любит домовцев.