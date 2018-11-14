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Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»

На днях состоялась церемония награждения премии журнала «Glamour», где блистал своими нарядами весь отечественный бомонд, в числе которых оказалась Ксения Собчак, Юлия Высоцкая, Полина Гагарина и многие другие.

Так, мать двоих детей Ляйсан Утяшева вышла в свет в красном платье в пол, обнажив плечи и ноги, которым могут многие позавидовать. Именно ей досталась победа в номинации «Вдохновение года».

Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»

Ксения Собчак надела на церемонию белое платье без рукавов, украшенное на плече и талии огромными «чипсами». Примечательно, что наряд был вполне прилегающим и даже не намекающим на интересное положение телеведущей, о котором много говорят в последние два месяца.

Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»

Полина Гагарина была признана певицей года. Она «упаковала» свои формы в блестящий красный наряд с огромным бантом.

Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»

Юлия Высоцкая предпочла классический брючный костюм, правда, пиджак был надет на голое тело, что придало образу супруги Андрея Кончаловского долю сексуальности.

Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»

«Моделью года» была названа 63-летняя звезда агентства «Олдушка» Валентина Ясень в бархатном брючном костюме синего цвета, подчеркнувшем великолепную фигуру модели.

Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:52

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