Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»





Так, мать двоих детей Ляйсан Утяшева вышла в свет в красном платье в пол, обнажив плечи и ноги, которым могут многие позавидовать. Именно ей досталась победа в номинации «Вдохновение года».Ксения Собчак надела на церемонию белое платье без рукавов, украшенное на плече и талии огромными «чипсами». Примечательно, что наряд был вполне прилегающим и даже не намекающим на интересное положение телеведущей, о котором много говорят в последние два месяца.Полина Гагарина была признана певицей года. Она «упаковала» свои формы в блестящий красный наряд с огромным бантом.Юлия Высоцкая предпочла классический брючный костюм, правда, пиджак был надет на голое тело, что придало образу супруги Андрея Кончаловского долю сексуальности.«Моделью года» была названа 63-летняя звезда агентства «Олдушка» Валентина Ясень в бархатном брючном костюме синего цвета, подчеркнувшем великолепную фигуру модели.