Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды показали наряды на премии «Glamour»
На днях состоялась церемония награждения премии журнала «Glamour», где блистал своими нарядами весь отечественный бомонд, в числе которых оказалась Ксения Собчак, Юлия Высоцкая, Полина Гагарина и многие другие.
Так, мать двоих детей Ляйсан Утяшева вышла в свет в красном платье в пол, обнажив плечи и ноги, которым могут многие позавидовать. Именно ей досталась победа в номинации «Вдохновение года».
Ксения Собчак надела на церемонию белое платье без рукавов, украшенное на плече и талии огромными «чипсами». Примечательно, что наряд был вполне прилегающим и даже не намекающим на интересное положение телеведущей, о котором много говорят в последние два месяца.
Полина Гагарина была признана певицей года. Она «упаковала» свои формы в блестящий красный наряд с огромным бантом.
Юлия Высоцкая предпочла классический брючный костюм, правда, пиджак был надет на голое тело, что придало образу супруги Андрея Кончаловского долю сексуальности.
«Моделью года» была названа 63-летняя звезда агентства «Олдушка» Валентина Ясень в бархатном брючном костюме синего цвета, подчеркнувшем великолепную фигуру модели.
Так, мать двоих детей Ляйсан Утяшева вышла в свет в красном платье в пол, обнажив плечи и ноги, которым могут многие позавидовать. Именно ей досталась победа в номинации «Вдохновение года».
Ксения Собчак надела на церемонию белое платье без рукавов, украшенное на плече и талии огромными «чипсами». Примечательно, что наряд был вполне прилегающим и даже не намекающим на интересное положение телеведущей, о котором много говорят в последние два месяца.
Полина Гагарина была признана певицей года. Она «упаковала» свои формы в блестящий красный наряд с огромным бантом.
Юлия Высоцкая предпочла классический брючный костюм, правда, пиджак был надет на голое тело, что придало образу супруги Андрея Кончаловского долю сексуальности.
«Моделью года» была названа 63-летняя звезда агентства «Олдушка» Валентина Ясень в бархатном брючном костюме синего цвета, подчеркнувшем великолепную фигуру модели.