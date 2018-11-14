Xiaomi сообщила о поступлении в продажу электрического радиатора





Это устройство, получившее название Xiaomi LTK Electric Heating Radiato, мгновенно обогревает помещение и способно контролировать уровень температуры во всём доме. Он функционирует даже в энергосберегающем режиме. В гаджете присутствует функция антифриз.Разработчики извещают потребителей, что используя свой личный смартфон, можно управлять радиатором, есть возможность включить его задолго до возвращения домой. Чтобы осуществлять управление, достаточно загрузить на телефон необходимое для работы приложение. Также в гаджете присутствуют такие функции как Energy Saving Mode, Low Temperature Mode и High Temperature Mode.Радиатор на основе IPX4, надёжно защищён от влажности. Цена такого гаджета будет 240 долларов.