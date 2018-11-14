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Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына Елисея

Новая публикация на странице в Instagram Дмитрия Певцова не оставила равнодушными поклонников артиста. Дмитрий сделал совместное селфи с подросшим сыном Елисеем.

Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына Елисея

Семейная пара Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой является одной из самых крепких и спокойных в российском шоу-бизнесе. Они никогда не были героями скандальных хроник. Также пара крайне редко радует поклонников фотографиями подрастающего сына Елисея. Но на днях всё же Дмитрий сделал селфи с мальчиком и опубликовал его на своей странице в Instagram. Подписал пост с юмором: «Дрозды Певчие Елисейские».

Поклонников звёздной семьи новый пост не оставил равнодушными, он набрал много просмотров и комментариев. Пользователи отметили, что Елисей быстро растёт, очень симпатичный ребёнок и, подрастая, становится похожим на маму.

Напомним, что брак с Ольгой Дроздовой у Дмитрия второй. Первый раз он был женат на Ларисе Блажко, от которой у него рос сын Даниил, погибший в результате несчастного случая в сентябре 2012 года.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:15

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