Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына Елисея

Семейная пара Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой является одной из самых крепких и спокойных в российском шоу-бизнесе. Они никогда не были героями скандальных хроник. Также пара крайне редко радует поклонников фотографиями подрастающего сына Елисея. Но на днях всё же Дмитрий сделал селфи с мальчиком и опубликовал его на своей странице в Instagram. Подписал пост с юмором: «Дрозды Певчие Елисейские».Поклонников звёздной семьи новый пост не оставил равнодушными, он набрал много просмотров и комментариев. Пользователи отметили, что Елисей быстро растёт, очень симпатичный ребёнок и, подрастая, становится похожим на маму.Напомним, что брак с Ольгой Дроздовой у Дмитрия второй. Первый раз он был женат на Ларисе Блажко, от которой у него рос сын Даниил, погибший в результате несчастного случая в сентябре 2012 года.