HP анонсировала портативные компьютеры ProBook x360 11 G3 EE и ProBook x360 11 G4 EE
Компанией HP анонсированы портативные компьютеры версии ProBook x360 11 G3 EE, а также ProBook x360 11 G4 EE, которые рассчитаны на применение в образовательной сфере.
В данном случае речь идёт об устройствах-трансформерах. Ноутбуки оснащаются сенсорным дисплеем на 11,6 дюймов (разрешение 1366 на 215; 768 рх). Крышка с экраном вращается на 360° для перевода компьютера в планшетный режим. Лэптопом HP ProBook x360 11 G3 EE используется аппаратная платформа Intel Gemini Lake. Для пользователей предлагается версия Pentium Silver N5000 (1,1–2,7 ГГц; 4 ядра), Celeron N4100 (1,1–2,4 ГГц; 4 ядра), Celeron N4000 (1,1–2,6 ГГц; 2 ядра). Основой HP ProBook x360 11 G4 EE является Intel Amber Lake Y. Предусматриваются версии с Core m3-8100Y (1,1–3,4 ГГц; 2 ядра), Core i5-8200Y (1,3–3,9 ГГц; 2 ядра). Оба компьютера оснащаются ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 256 Гб. Устройства оснащаются стандартным 3,5-миллиметровым аудиогнездом, интерфейсамиUSB 3.1 Type-A (×2), HDMI 2.0a, USB Type-C, сетевым Ethernet-контроллером, адаптерами Wi-Fi и т.д. Клавиатура имеет защиту от пролитой жидкости. Версию HP ProBook x360 11 G3 EE начнут продавать в декабре. Версию HP ProBook x360 11 G4 EE начнут продавать весной будущего года. Производителем в качестве опции будет предложена поддержка перьевого управления.
Недавно стало известно, что Huawei собирается зарегистрировать патент на современные смартфоны, в которых есть отверстие посреди дисплея.
В данном случае речь идёт об устройствах-трансформерах. Ноутбуки оснащаются сенсорным дисплеем на 11,6 дюймов (разрешение 1366 на 215; 768 рх). Крышка с экраном вращается на 360° для перевода компьютера в планшетный режим. Лэптопом HP ProBook x360 11 G3 EE используется аппаратная платформа Intel Gemini Lake. Для пользователей предлагается версия Pentium Silver N5000 (1,1–2,7 ГГц; 4 ядра), Celeron N4100 (1,1–2,4 ГГц; 4 ядра), Celeron N4000 (1,1–2,6 ГГц; 2 ядра). Основой HP ProBook x360 11 G4 EE является Intel Amber Lake Y. Предусматриваются версии с Core m3-8100Y (1,1–3,4 ГГц; 2 ядра), Core i5-8200Y (1,3–3,9 ГГц; 2 ядра). Оба компьютера оснащаются ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 256 Гб. Устройства оснащаются стандартным 3,5-миллиметровым аудиогнездом, интерфейсамиUSB 3.1 Type-A (×2), HDMI 2.0a, USB Type-C, сетевым Ethernet-контроллером, адаптерами Wi-Fi и т.д. Клавиатура имеет защиту от пролитой жидкости. Версию HP ProBook x360 11 G3 EE начнут продавать в декабре. Версию HP ProBook x360 11 G4 EE начнут продавать весной будущего года. Производителем в качестве опции будет предложена поддержка перьевого управления.
Недавно стало известно, что Huawei собирается зарегистрировать патент на современные смартфоны, в которых есть отверстие посреди дисплея.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00