АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

HP анонсировала портативные компьютеры ProBook x360 11 G3 EE и ProBook x360 11 G4 EE

Компанией HP анонсированы портативные компьютеры версии ProBook x360 11 G3 EE, а также ProBook x360 11 G4 EE, которые рассчитаны на применение в образовательной сфере.

HP анонсировала портативные компьютеры ProBook x360 11 G3 EE и ProBook x360 11 G4 EE

В данном случае речь идёт об устройствах-трансформерах. Ноутбуки оснащаются сенсорным дисплеем на 11,6 дюймов (разрешение 1366 на 215; 768 рх). Крышка с экраном вращается на 360° для перевода компьютера в планшетный режим. Лэптопом HP ProBook x360 11 G3 EE используется аппаратная платформа Intel Gemini Lake. Для пользователей предлагается версия Pentium Silver N5000 (1,1–2,7 ГГц; 4 ядра), Celeron N4100 (1,1–2,4 ГГц; 4 ядра), Celeron N4000 (1,1–2,6 ГГц; 2 ядра). Основой HP ProBook x360 11 G4 EE является Intel Amber Lake Y. Предусматриваются версии с Core m3-8100Y (1,1–3,4 ГГц; 2 ядра), Core i5-8200Y (1,3–3,9 ГГц; 2 ядра). Оба компьютера оснащаются ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 256 Гб. Устройства оснащаются стандартным 3,5-миллиметровым аудиогнездом, интерфейсамиUSB 3.1 Type-A (×2), HDMI 2.0a, USB Type-C, сетевым Ethernet-контроллером, адаптерами Wi-Fi и т.д. Клавиатура имеет защиту от пролитой жидкости. Версию HP ProBook x360 11 G3 EE начнут продавать в декабре. Версию HP ProBook x360 11 G4 EE начнут продавать весной будущего года. Производителем в качестве опции будет предложена поддержка перьевого управления.

Недавно стало известно, что Huawei собирается зарегистрировать патент на современные смартфоны, в которых есть отверстие посреди дисплея.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась
Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали
Вышла материнская плата X299 Aorus Master от
Xiaomi сообщила о поступлении в продажу
Поклонники опасаются за здоровье похудевшего
Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына
Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на
В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте
HP анонсировала портативные компьютеры ProBook
«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса
Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды
Компания Microsoft разработала искусственный
Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем
Археологи нашли новый облик Иисуса Христа
Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и
В США потерпел крушение сверхзвуковой истребитель
Ольга Рапунцель стала частенько баловаться
Лолита Милявская рассказала, о каких поступках в
В Псковской области нашли фугасную авиабомбу
Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама
«Ростех» начнет поставки в Швейцарию приборов для
Родители Дмитрия Хворостовского рассказали о его
Эксперты: Samsung Galaxy Note 10 станет самым
Кристина Лясковец опубликовала в Instagram фото с
Российский авторынок удержал 4 место в Европе за
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для
ПАО "Ил" начнёт поставлять самолёт Ил-114-300 в
Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram
Лобода и Водонаева опубликовали фото в туалете и
Врачи рассказали о вреде привычки дуть на свежую
Просмотреть все новости