Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем





По словам Скотта Уоринга, накануне он решил изучить снимки полученные аппаратом SOHO, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства. Внимание исследователя привлек очень странный объект, который был бело-желтого цвета. При этом конспиролог подчеркивает, что данное явление, которое находится на предельно опасном расстоянии к Солнцу, не сгорело от большой температуры.По мнению Скотта Уоринга, это еще одно из множества доказательств того, что инопланетный разум существуют. Уфолог утверждает, что в NASA об этом знают, но при этом предпочитают не разглашать эту информацию.