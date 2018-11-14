Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем
Известному уфологу Скотту Уорингу удалось заметить у Солнца странный НЛО размер, которого был весьма велик. О такой находке исследователь рассказал в Сети посредством собственного сайта.
По словам Скотта Уоринга, накануне он решил изучить снимки полученные аппаратом SOHO, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства. Внимание исследователя привлек очень странный объект, который был бело-желтого цвета. При этом конспиролог подчеркивает, что данное явление, которое находится на предельно опасном расстоянии к Солнцу, не сгорело от большой температуры.
По мнению Скотта Уоринга, это еще одно из множества доказательств того, что инопланетный разум существуют. Уфолог утверждает, что в NASA об этом знают, но при этом предпочитают не разглашать эту информацию.
По словам Скотта Уоринга, накануне он решил изучить снимки полученные аппаратом SOHO, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства. Внимание исследователя привлек очень странный объект, который был бело-желтого цвета. При этом конспиролог подчеркивает, что данное явление, которое находится на предельно опасном расстоянии к Солнцу, не сгорело от большой температуры.
По мнению Скотта Уоринга, это еще одно из множества доказательств того, что инопланетный разум существуют. Уфолог утверждает, что в NASA об этом знают, но при этом предпочитают не разглашать эту информацию.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37