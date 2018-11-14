В США потерпел крушение сверхзвуковой истребитель ВВС США
В США в штате Техас в районе границы с Мексикой потерпел крушение сверхзвуковой истребитель ВВС США T-38 Talon. В результате происшествия один пилот погиб, а второй получил травмы.
По данным портала «Слово и дело», инцидент произошел 14 ноября около 19:40 по местному времени. На данный момент на месте крушения работают сотрудники экстренных и спецслужб.
Самолет T-38 Talon используется военнослужащими для подготовки летчиков. Первый полет был осуществлен в 1961 году. Кроме американской армии, самолет состоит на вооружении армий Германии, Турции и Португалии.
По данным портала «Слово и дело», инцидент произошел 14 ноября около 19:40 по местному времени. На данный момент на месте крушения работают сотрудники экстренных и спецслужб.
Самолет T-38 Talon используется военнослужащими для подготовки летчиков. Первый полет был осуществлен в 1961 году. Кроме американской армии, самолет состоит на вооружении армий Германии, Турции и Португалии.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:23