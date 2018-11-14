В Псковской области нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ весом 100 кг
Фугасную бомбу времен Великой отечественной войны обнаружили в Псковской области. Как сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону, в настоящее время снаряд охраняется сотрудниками полиции.
Бомба весом 100 килограмм была найдена в 200 метрах от жилых домов поселка Шелково (Великолукский район). Эксперты заявили об отсутствии необходимости эвакуировать местных жителей.
Заявку на уничтожение снаряда направили в «Невский спасательный отряд МЧС РФ.
Бомба весом 100 килограмм была найдена в 200 метрах от жилых домов поселка Шелково (Великолукский район). Эксперты заявили об отсутствии необходимости эвакуировать местных жителей.
Заявку на уничтожение снаряда направили в «Невский спасательный отряд МЧС РФ.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:10