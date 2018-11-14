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Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама инициировала слухи о своей второй беременности

Слухи о второй беременности популярной журналистки, телеведущей и политика Ксении Собчак поползли еще два месяца назад, но, по словам ее официального представителя Кирилла Суханова, инициатором идеи оказалась сама знаменитость.

На сегодняшний день Собчак искренне возмущается разговорами о своем мнимом пополнении, тогда как в сентябре Кирилл Суханов позвонил в редакцию модного журнала и отдал журналистам «громкий эксклюзив».

Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама инициировала слухи о своей второй беременности

Более того информация появилась в СМИ с комментарием официального представителя, что Ксения Собчак действительно находится в интересном положении и «срок беременности ранний».

Позже оказалось, что таким образом телеведущая решила прорекламировать свое новое шоу, но попытка была не очень удачной.

Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама инициировала слухи о своей второй беременности

По словам Суханова, Собчак отлично знала, что он предоставит журналистам фейковую информацию о ее беременности.

Журналисты утверждают, что располагают аудиозаписью, подтверждающей информационный вброс, но Ксения Собчак пока не комментирует ситуацию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:04

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