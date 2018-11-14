Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама инициировала слухи о своей второй беременности
Слухи о второй беременности популярной журналистки, телеведущей и политика Ксении Собчак поползли еще два месяца назад, но, по словам ее официального представителя Кирилла Суханова, инициатором идеи оказалась сама знаменитость.
На сегодняшний день Собчак искренне возмущается разговорами о своем мнимом пополнении, тогда как в сентябре Кирилл Суханов позвонил в редакцию модного журнала и отдал журналистам «громкий эксклюзив».
Более того информация появилась в СМИ с комментарием официального представителя, что Ксения Собчак действительно находится в интересном положении и «срок беременности ранний».
Позже оказалось, что таким образом телеведущая решила прорекламировать свое новое шоу, но попытка была не очень удачной.
По словам Суханова, Собчак отлично знала, что он предоставит журналистам фейковую информацию о ее беременности.
Журналисты утверждают, что располагают аудиозаписью, подтверждающей информационный вброс, но Ксения Собчак пока не комментирует ситуацию.
На сегодняшний день Собчак искренне возмущается разговорами о своем мнимом пополнении, тогда как в сентябре Кирилл Суханов позвонил в редакцию модного журнала и отдал журналистам «громкий эксклюзив».
Более того информация появилась в СМИ с комментарием официального представителя, что Ксения Собчак действительно находится в интересном положении и «срок беременности ранний».
Позже оказалось, что таким образом телеведущая решила прорекламировать свое новое шоу, но попытка была не очень удачной.
По словам Суханова, Собчак отлично знала, что он предоставит журналистам фейковую информацию о ее беременности.
Журналисты утверждают, что располагают аудиозаписью, подтверждающей информационный вброс, но Ксения Собчак пока не комментирует ситуацию.