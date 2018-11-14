Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама инициировала слухи о своей второй беременности





На сегодняшний день Собчак искренне возмущается разговорами о своем мнимом пополнении, тогда как в сентябре Кирилл Суханов позвонил в редакцию модного журнала и отдал журналистам «громкий эксклюзив».Более того информация появилась в СМИ с комментарием официального представителя, что Ксения Собчак действительно находится в интересном положении и «срок беременности ранний».Позже оказалось, что таким образом телеведущая решила прорекламировать свое новое шоу, но попытка была не очень удачной.По словам Суханова, Собчак отлично знала, что он предоставит журналистам фейковую информацию о ее беременности.Журналисты утверждают, что располагают аудиозаписью, подтверждающей информационный вброс, но Ксения Собчак пока не комментирует ситуацию.