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Компания Microsoft разработала искусственный интеллект для выращивания огурцов

Исследовательские команды компаний Microsoft, Tencent и Intel приняли участие в Нидерландах в конкурсе Университета Вагенингена по разработке искусственного интеллекта. Компьютерная программа сможет управлять теплицами с огурцами.

Компания Microsoft разработала искусственный интеллект для выращивания огурцов

Конкурс стартовал несколько месяцев назад и к декабрю уже завершится. Согласно предварительным результатам, лидером по эффективности разработанной системы стала команда Microsoft Research. Потом идут специалисты Tencent и ученые из Университета Вагенингена. Вскоре жюри предстоит выбрать победителя, основываясь на основных критериях таких, как эффективность использования ресурсов и надежности искусственного интеллекта.

Дэвид Валлерстайн, который является главным разработчиком команды Tencent, рассказал, что речь идет не о том, что робот должен правильно срезать огурец и положить в пакет. Теплица — один большой робот, поэтому она должна быть автономной, а искусственный интеллект обязан принимать различные решения на основе тех данных, которые будет получать благодаря датчикам.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:45

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