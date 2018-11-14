Компания Microsoft разработала искусственный интеллект для выращивания огурцов





Конкурс стартовал несколько месяцев назад и к декабрю уже завершится. Согласно предварительным результатам, лидером по эффективности разработанной системы стала команда Microsoft Research. Потом идут специалисты Tencent и ученые из Университета Вагенингена. Вскоре жюри предстоит выбрать победителя, основываясь на основных критериях таких, как эффективность использования ресурсов и надежности искусственного интеллекта.Дэвид Валлерстайн, который является главным разработчиком команды Tencent, рассказал, что речь идет не о том, что робот должен правильно срезать огурец и положить в пакет. Теплица — один большой робот, поэтому она должна быть автономной, а искусственный интеллект обязан принимать различные решения на основе тех данных, которые будет получать благодаря датчикам.