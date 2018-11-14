АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и романе с Макаревичем

Ксения Стриж рассказала в "Судьбе человека" о счастье материнства и о романе с Андреем Макаревичем. Журналистка призналась, что четыре года отношений с музыкантом были волшебными.

Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и романе с Макаревичем

Известность пришла к Стриж, которая является дочерью актёра Юрия Волынцева, после работы на радио. На передаче Бориса Корчевникова знаменитость рассказала о своих нескольких романах, в том числе и первом браке, который заключила в 18 лет. Два года Стриж не общалась с родителями, ведь те были уверены, что её мужу Игорю Минаеву была нужна лишь московская прописка. В итоге супруг журналистки получил распределение в Омск, и отношения сошли на нет.

После этого Стриж встречалась с актёром Алексеем Зеленовым, от которого забеременела, однако спустя 3 недели потеряла ребёнка. Затем, будучи ещё в отношениях, ведущая радио встретила Макаревича, роман с которым длился 4 года, но никогда не был серьёзным.

Хотя эти отношения были разными, воспоминания у Стриж остались скорее позитивными. Макаревич сделал её взрослее, а расставание было таким же волшебным, как первая встреча.

"Я и сама не поняла, что произошло", - признаётся радиоведущая.

Наконец, знаменитость нашла мужа Андрея Сусикова, с которым на сегодняшний день счастлива в браке. Пара даже решила усыновить ребёнка, но пока подросток не живёт в новой семье, а будущие опекуны навещают его в детском доме.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась
Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали
Вышла материнская плата X299 Aorus Master от
Xiaomi сообщила о поступлении в продажу
Поклонники опасаются за здоровье похудевшего
Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына
Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на
В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте
HP анонсировала портативные компьютеры ProBook
«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса
Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды
Компания Microsoft разработала искусственный
Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем
Археологи нашли новый облик Иисуса Христа
Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и
В США потерпел крушение сверхзвуковой истребитель
Ольга Рапунцель стала частенько баловаться
Лолита Милявская рассказала, о каких поступках в
В Псковской области нашли фугасную авиабомбу
Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама
«Ростех» начнет поставки в Швейцарию приборов для
Родители Дмитрия Хворостовского рассказали о его
Эксперты: Samsung Galaxy Note 10 станет самым
Кристина Лясковец опубликовала в Instagram фото с
Российский авторынок удержал 4 место в Европе за
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для
ПАО "Ил" начнёт поставлять самолёт Ил-114-300 в
Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram
Лобода и Водонаева опубликовали фото в туалете и
Врачи рассказали о вреде привычки дуть на свежую
Просмотреть все новости