Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и романе с Макаревичем

"Я и сама не поняла, что произошло", - признаётся радиоведущая.

Известность пришла к Стриж, которая является дочерью актёра Юрия Волынцева, после работы на радио. На передаче Бориса Корчевникова знаменитость рассказала о своих нескольких романах, в том числе и первом браке, который заключила в 18 лет. Два года Стриж не общалась с родителями, ведь те были уверены, что её мужу Игорю Минаеву была нужна лишь московская прописка. В итоге супруг журналистки получил распределение в Омск, и отношения сошли на нет.После этого Стриж встречалась с актёром Алексеем Зеленовым, от которого забеременела, однако спустя 3 недели потеряла ребёнка. Затем, будучи ещё в отношениях, ведущая радио встретила Макаревича, роман с которым длился 4 года, но никогда не был серьёзным.Хотя эти отношения были разными, воспоминания у Стриж остались скорее позитивными. Макаревич сделал её взрослее, а расставание было таким же волшебным, как первая встреча.Наконец, знаменитость нашла мужа Андрея Сусикова, с которым на сегодняшний день счастлива в браке. Пара даже решила усыновить ребёнка, но пока подросток не живёт в новой семье, а будущие опекуны навещают его в детском доме.