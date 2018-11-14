Лолита Милявская рассказала, о каких поступках в жизни жалеет больше всего

Лолита Милявская всегда отличалась своей особенной откровенностью. Она не стыдится рассказывать о пластических операциях и показать себя в откровенно смешных ситуациях. В недавнем интервью певица рассказала, что свой юбилейный день рождения проведёт в дороге и готовит сюрприз для поклонников – концерт без зрителей, снятый в поле.Милявская рассказала, что единственное, о чём она жалеет в своей жизни – это об употреблении запрещённых препаратов. Она призналась - в результате столь печального опыта её здоровью был нанесён значительный ущерб, но она счастлива, что смогла вовремя остановиться. Лолита убеждена – если бы она знала раньше, что последствия приёма препаратов скажутся на её сосудах и желудке, то ни за что не стала бы их принимать.