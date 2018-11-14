Лолита Милявская рассказала, о каких поступках в жизни жалеет больше всего
Недавно в одном из интервью известная певица Лолита Милявская откровенно рассказала о своей жизни и поделилась, о каких поступках очень жалеет. А сегодня артистка поделилась с пользователями Instagram роликом, снятым в честь её 55-летия в чистом поле.
Лолита Милявская всегда отличалась своей особенной откровенностью. Она не стыдится рассказывать о пластических операциях и показать себя в откровенно смешных ситуациях. В недавнем интервью певица рассказала, что свой юбилейный день рождения проведёт в дороге и готовит сюрприз для поклонников – концерт без зрителей, снятый в поле.
Милявская рассказала, что единственное, о чём она жалеет в своей жизни – это об употреблении запрещённых препаратов. Она призналась - в результате столь печального опыта её здоровью был нанесён значительный ущерб, но она счастлива, что смогла вовремя остановиться. Лолита убеждена – если бы она знала раньше, что последствия приёма препаратов скажутся на её сосудах и желудке, то ни за что не стала бы их принимать.
Лолита Милявская всегда отличалась своей особенной откровенностью. Она не стыдится рассказывать о пластических операциях и показать себя в откровенно смешных ситуациях. В недавнем интервью певица рассказала, что свой юбилейный день рождения проведёт в дороге и готовит сюрприз для поклонников – концерт без зрителей, снятый в поле.
Милявская рассказала, что единственное, о чём она жалеет в своей жизни – это об употреблении запрещённых препаратов. Она призналась - в результате столь печального опыта её здоровью был нанесён значительный ущерб, но она счастлива, что смогла вовремя остановиться. Лолита убеждена – если бы она знала раньше, что последствия приёма препаратов скажутся на её сосудах и желудке, то ни за что не стала бы их принимать.