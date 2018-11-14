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Кристина Лясковец опубликовала в Instagram фото с огромным букетом цветов

Распрощавшись с Федором Стрелковым, Кристина Лясковец уже повстречала новую любовь, уверены интернет-пользователи.

Информация о том, что Кристина и Федор больше не являются парой, очень расстроила преданных поклонников парочки. Большинство до последнего надеялись, что Стрелков и Лясковец не только сохранят свои отношения вне Периметра, но и официально оформят их. Только вот сами влюбленные решили абсолютно по-другому.

Кристина Лясковец опубликовала в Instagram фото с огромным букетом цветов

Федор и Кристина не так давно поставили в своих отношениях точку. Мало кто из фанатов ожидал, что девушка не станет долго горевать и сразу же отыщет себе нового возлюбленного. По крайней мере, именно к таким выводам пришли фолловеры, увидев свежий снимок Лясковец.

На днях бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» разместила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с огромным букетом красивых цветов. Этот букет впечатлил подписчиков Лясковец не только своими размерами, но и роскошью.

«Этот букет идеален. Большой, Красивый..» - подписала свежую публикацию Кристина.

Сейчас практически все телезрители телестройки «Дом-2» обсуждают изменения, которые произошли в личной жизни звезды проекта. Многие убеждены, что у Лясковец на самом деле появился новый молодой человек, который готов поражать девушку своей щедростью и масштабными ухаживаниями, и лишь единицы обратили внимание на сам пост Кристины, ведь в нем девушка четко отметила, что этот букет она заказала для своей мамы.

Кристина Лясковец опубликовала в Instagram фото с огромным букетом цветов

«Мама была очень довольна» - написала участница «Дома-2».

На пост Кристины мало кто обратил внимание, ведь многие читатели по-прежнему во всеуслышание заявляют, что Лясковец, не так давно распрощавшись с Федором Стрелковым, уже успела обзавестись новыми отношениями.

«Я уверена, что это не реклама! У Лясковец просто появился новый ухажер! Ну либо же она намекает новому возлюбленному, что ей нужно чаще дарить цветы, чтобы она полностью расцвела!» - написала одна из подписчиц Кристины Лясковец.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44

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