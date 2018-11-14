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Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram фото в купальнике и исправила упущение

Анфиса Чехова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый пост, посвящённый морю. Звезда заявила, она уже давно не демонстрировала фотографии в купальнике и решила исправить упущение.

Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram фото в купальнике и исправила упущение

Анфиса Чехова решила пообщаться с подписчиками на тему курортного отдыха. Как оказалось, знаменитость весьма привередлива и не терпит прохладной морской воды. По её признанию, случалось, что она ни разу не заходила в воду во время отдыха, так как её температура была ниже порога, который приемлет телеведущая. Она старается выбирать курорты, где вода очень тёплая, как компот. Потому и предпочитает посещать Мальдивы и подобные острова в экваториальных акваториях. Тем не менее, артистка не испытывает негативных чувств, если побывав на курорте не смогла окунуться в солёную волну, для неё главное отдых, смена атмосферы и созерцание бескрайней водной глади. В публикации хозяйка аккаунта также вспомнила, она давно не выставляла напоказ свои фотографии в купальнике, и решила исправить данное упущение.

Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram фото в купальнике и исправила упущение

Поклонники поблагодарили кумира за красивый кадр. На снимке Анфиса Чехова предстала перед объективом камеры на фоне морского берега, продемонстрировав идеальную фигуру. Фанаты "засыпали" актрису комплиментами, восхищаясь её усердием в работе над собой. За короткий период публикация набрала свыше 15 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:29

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