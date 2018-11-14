Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram фото в купальнике и исправила упущение





Анфиса Чехова решила пообщаться с подписчиками на тему курортного отдыха. Как оказалось, знаменитость весьма привередлива и не терпит прохладной морской воды. По её признанию, случалось, что она ни разу не заходила в воду во время отдыха, так как её температура была ниже порога, который приемлет телеведущая. Она старается выбирать курорты, где вода очень тёплая, как компот. Потому и предпочитает посещать Мальдивы и подобные острова в экваториальных акваториях. Тем не менее, артистка не испытывает негативных чувств, если побывав на курорте не смогла окунуться в солёную волну, для неё главное отдых, смена атмосферы и созерцание бескрайней водной глади. В публикации хозяйка аккаунта также вспомнила, она давно не выставляла напоказ свои фотографии в купальнике, и решила исправить данное упущение.Поклонники поблагодарили кумира за красивый кадр. На снимке Анфиса Чехова предстала перед объективом камеры на фоне морского берега, продемонстрировав идеальную фигуру. Фанаты "засыпали" актрису комплиментами, восхищаясь её усердием в работе над собой. За короткий период публикация набрала свыше 15 тысяч отметок "Мне нравится".