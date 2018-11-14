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Родители Дмитрия Хворостовского рассказали о его пути к успеху

Родители покойного Дмитрия Хворостовского рассказали о пути к успеху знаменитого сына. Известный певец боролся с раком головного мозга и ушел из жизни 22 ноября 2017 года.

Родители Дмитрия Хворостовского рассказали о его пути к успеху

Супруга Дмитрия Хворостовского Илли Флоранс очень тяжело переживает смерть любимого мужчины. Она была рядом, пока исполнитель боролся с раком головного мозга и провела с мужем последние дни его жизни. Вдова исполнителя не могла поверить, что его больше нет. Лишь недавно Илли Флоранс стала выходить в свет. Родители Дмитрия Хворостовского также очень тяжело переживают потерю сына. Лишь сейчас отец музыканта впервые рассказал, каким был сын в детстве.

Родители Дмитрия Хворостовского рассказали о его пути к успеху

Родитель отметил, что они с супругой рано заметили, что у Дмитрия прекрасный голос. Отец исполнителя рассказал, что еще будучи совсем маленьким Дмитрий Хворостовский тонко чувствовал музыку. После окончания 10-го класса он хотел поступить в Институт искусств, родители пошли туда, но им ответили, что сначала нужно закончить музыкальное училище. Туда он вскоре и поступил, и это были первые шаги Дмитрия Хворостовского к успеху.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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