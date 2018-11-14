Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для нового клипа
На YouTube появился клип Марго Овсянниковой на песню «Бомбовая», которую бывшая участница «Дом-2» сняла на собственные средства при помощи друзей. Однако творческий проект пользователи не оценили и посчитали Марго слишком вульгарной и бесталанной.
Каждый бывший «домовец» за Периметром пытается найти свое место в жизни, и Марго не стала исключением. Девушка решила проложить себе путь на музыкальную сцену и сняла клип на песню под названием «Бомбовая».
Данную композицию Овсянникова посвятила бывшему кавалеру – Артему Сороке и отметила в комментарии, что парень слишком много врал. Марго рассказывает, что Сорока обвинил ее в краже идеи и в корысти.
Девушка отмечает, что Артем выбрал не ее, а телестройку, и теперь ему «засовывают деньги в трусы». В ответ на его обвинения Марго сняла клип, тем самым посмеявшись над Сорокой.
По словам Овсянниковой, в целом клип обошелся ей в 30 тысяч рублей, а парикмахер, стилист и остальные ребята работали за рекламу в Instagram.
Каждый бывший «домовец» за Периметром пытается найти свое место в жизни, и Марго не стала исключением. Девушка решила проложить себе путь на музыкальную сцену и сняла клип на песню под названием «Бомбовая».
Данную композицию Овсянникова посвятила бывшему кавалеру – Артему Сороке и отметила в комментарии, что парень слишком много врал. Марго рассказывает, что Сорока обвинил ее в краже идеи и в корысти.
Девушка отмечает, что Артем выбрал не ее, а телестройку, и теперь ему «засовывают деньги в трусы». В ответ на его обвинения Марго сняла клип, тем самым посмеявшись над Сорокой.
По словам Овсянниковой, в целом клип обошелся ей в 30 тысяч рублей, а парикмахер, стилист и остальные ребята работали за рекламу в Instagram.