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Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для нового клипа

На YouTube появился клип Марго Овсянниковой на песню «Бомбовая», которую бывшая участница «Дом-2» сняла на собственные средства при помощи друзей. Однако творческий проект пользователи не оценили и посчитали Марго слишком вульгарной и бесталанной.

Каждый бывший «домовец» за Периметром пытается найти свое место в жизни, и Марго не стала исключением. Девушка решила проложить себе путь на музыкальную сцену и сняла клип на песню под названием «Бомбовая».

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для нового клипа

Данную композицию Овсянникова посвятила бывшему кавалеру – Артему Сороке и отметила в комментарии, что парень слишком много врал. Марго рассказывает, что Сорока обвинил ее в краже идеи и в корысти.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для нового клипа

Девушка отмечает, что Артем выбрал не ее, а телестройку, и теперь ему «засовывают деньги в трусы». В ответ на его обвинения Марго сняла клип, тем самым посмеявшись над Сорокой.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для нового клипа

По словам Овсянниковой, в целом клип обошелся ей в 30 тысяч рублей, а парикмахер, стилист и остальные ребята работали за рекламу в Instagram.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:35

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