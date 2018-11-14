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Эксперты: Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в истории

Эксперты IT-индустрии со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что готовящийся к выходу Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в истории. Диагональ дисплея устройства составит 6,66 дюйма, что больше, чем у iPhone XS Max.


Эксперты: Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в истории

Новый гаджет разрабатывается под кодовым названием DaVinci. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8150. Отметим, что данный семинанометровый чип производители из Qualcomm еще не представили официально. По предварительной информации, стоимость самой доступной модификации Samsung Galaxy Note 10 составит 1077 долларов. Официальная презентация смартфона запланирована на осень следующего года.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:45

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