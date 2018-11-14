Скандальная Моника Левински собралась просить прощения у Хиллари Клинтон





Многие помнят подробности скандала, разразившегося в Америке в 1998 году. Тогда 22-летняя Моника Левински, будучи на стажировке в Белом доме, имела интимную связь с президентом Биллом Клинтоном. Об этом вскоре стало известно, и Клинтону даже едва не объявили импичмент. Глава государства отрицал наличие связи между ним и Левински, но потом всё же сознался, и его обвинили в лжесвидетельстве. Была запущена процедура импичмента, однако Клинтон был признан Сенатом невиновным.И вот спустя столько лет Левински заявляет, что готова просить прощения у экс-госсекретаря, жены Билла Клинтона Хиллари. Моника уверяет, что при личной встрече искренне покаялась бы перед женой бывшего президента и рассказала, как ей жаль, что так произошло. Женщина думает, что и Клинтон должен желать принести свои извинения. Делать он, конечно же, этого не обязан, но поступив так, стал бы лучше в глазах общества.