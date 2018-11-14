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Скандальная Моника Левински собралась просить прощения у Хиллари Клинтон

Моника Левински, известная участница секс-скандала с экс-президентом США Биллом Клинтоном, готова снова просить прощения у Хиллари Клинтон. Об этом она призналась в интервью одному из печатных издательств.

Скандальная Моника Левински собралась просить прощения у Хиллари Клинтон

Многие помнят подробности скандала, разразившегося в Америке в 1998 году. Тогда 22-летняя Моника Левински, будучи на стажировке в Белом доме, имела интимную связь с президентом Биллом Клинтоном. Об этом вскоре стало известно, и Клинтону даже едва не объявили импичмент. Глава государства отрицал наличие связи между ним и Левински, но потом всё же сознался, и его обвинили в лжесвидетельстве. Была запущена процедура импичмента, однако Клинтон был признан Сенатом невиновным.

Скандальная Моника Левински собралась просить прощения у Хиллари Клинтон

И вот спустя столько лет Левински заявляет, что готова просить прощения у экс-госсекретаря, жены Билла Клинтона Хиллари. Моника уверяет, что при личной встрече искренне покаялась бы перед женой бывшего президента и рассказала, как ей жаль, что так произошло. Женщина думает, что и Клинтон должен желать принести свои извинения. Делать он, конечно же, этого не обязан, но поступив так, стал бы лучше в глазах общества.



 
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Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:13

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