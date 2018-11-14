Посмотрите мне в глаза: Максим Галкин прокомментировал слухи про его роман с Барановской





Некоторое время назад появились слухи о том, что у Максима Галкина появилась любовница. Позже стали говорить, что роман у юмориста с Юлией Барановской. На тот момент ни одна из сторон не прокомментировала подобного рода информацию. Но несколько минуть назад на странице Максима Галкина в Instagram появилось новая фотография, в комментарии к которой он написал: "Седина уже пошла в бороду, а если судить по желтопрессным сайтам, то и бес - в ребро. Посмотрите мне в глаза и скажите, насколько вы верите тому, что пишут про известных людей на бульварных порталах?".Подписчики отреагировали мгновенно, они начали писать: "Молодец, Максим. Верим Вам. Уважаем", "Красив и верен своей семье", "Нет, не верим, но смотрим и ржём, пусть развлекают", "Не читаю, отношусь плохо к подобным СМИ", "Никакие бульварные реплики не могут повлиять на наше отношение в Вам!". Всего за несколько минут пост Максима Галкина набрал более 18 тысяч лайков.