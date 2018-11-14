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ПАО "Ил" начнёт поставлять самолёт Ил-114-300 в Россию через пять лет

ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" (ПАО "Ил") начнёт поставку Ил-114 в Россию через пять лет. Такую информацию сообщил директор программы Ил-14 Иван Кабатов.

ПАО "Ил" начнёт поставлять самолёт Ил-114-300 в Россию через пять лет

Данный вид самолёта будет разработан для перевозок пассажиров внутри РФ, обеспечивая доступность передвижения в регионах страны.
Ил-114 выдерживает температуру до минус пятидесяти градусов Цельсия, благодаря этому возможны перелёты на Север страны. Данная модель самолёта оборудована салоном, изменение которого позволяет увеличить багажные отсеки. Поставка такого воздушного судна в регионы зависит от выдачи сертификата типа. Получение данного сертификата планируется к концу 2022 года.

Сборка Ил-114 будет происходить только из комплектующих российского производства. Двигатель, предназначенный для установки в этом воздушном судне, до сих пор находится в разработке. Ожидается что он получит увеличенную мощность. Планируется создание трех видов самолёта, различающихся по числу пассажирских мест в салоне, а именно 68,60 и 52.

Ил-114 - двухмоторный самолёт, предназначенный для перевозки пассажиров в регионах страны. Данный вид послужит заменой линейки Ан-24. В 1990 году Ил-114 осуществил свой первый полёт. Всего таких самолётов было изготовлено восемнадцать экземпляров.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 11:30

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