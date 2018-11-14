Участники «Дома-2» поняли, что на проекте выгодно обзаводиться детьми
Руководство скандально-известной телестройки «Дом-2» бессознательно спровоцировали на реалити-шоу настоящий беби-бум, ведь участники поняли, что на проекте выгодно рожать.
Появление детей в стенах телестройки «Дом-2» уже давно стало нормальным событием. Так, за четырнадцать лет на реалити появились на свет десятки малышей, а не так давно ряды «проектных» родителей пополнила 21-летняя мать-одиночка Алена Савкина (Рапунцель-младшая).
Планировать малыша, причем ни с кем-нибудь, а с несерьезным Ильей Яббаровым, длинноволосая красавица начала через месяц после своего прихода. Теперь же девушка пожинает плоды своего же легкомыслия. Только вот ее, как можно наблюдать, это не очень сильно расстраивает.
А все дело в том, что руководство реалити-шоу «Дом-2» создало для Алены все условия беззаботного существования на проекте. Организаторы шоу даже предоставили Рапунцель-младшей возможность хорошенько подзаработать и отложить на будущее.
Конечно же, такое отношение к беременной Савкиной невозможно было не заметить. Именно поэтому теперь о своем желании поскорее обзавестись первенцем заявила Майя Донцова и Александра Черно. К слову, Саша даже не скрывает, что очень надеется на то, что именно «Дом-2» поможет ей не только забеременеть, но и выносить малыша.
Более того, Черно уверена, что первые несколько лет жизни ребенка они с Иосифом Оганесяном проведут в стенах телепроекта, используя при этом всевозможными блага шоу. Не против снова познать счастье отцовства и Дмитрий Дмитренко. Участник открыто рассказывает о том, что двое наследников уж точно обеспечат его семейству пожизненный иммунитет на «Дом-2».
Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» уверены, что совсем скоро к числу желающих обзавестись ребенком на проекте присоединятся и другие участники реалити-шоу, которые любят жить на всем готовеньком.
Появление детей в стенах телестройки «Дом-2» уже давно стало нормальным событием. Так, за четырнадцать лет на реалити появились на свет десятки малышей, а не так давно ряды «проектных» родителей пополнила 21-летняя мать-одиночка Алена Савкина (Рапунцель-младшая).
Планировать малыша, причем ни с кем-нибудь, а с несерьезным Ильей Яббаровым, длинноволосая красавица начала через месяц после своего прихода. Теперь же девушка пожинает плоды своего же легкомыслия. Только вот ее, как можно наблюдать, это не очень сильно расстраивает.
А все дело в том, что руководство реалити-шоу «Дом-2» создало для Алены все условия беззаботного существования на проекте. Организаторы шоу даже предоставили Рапунцель-младшей возможность хорошенько подзаработать и отложить на будущее.
Конечно же, такое отношение к беременной Савкиной невозможно было не заметить. Именно поэтому теперь о своем желании поскорее обзавестись первенцем заявила Майя Донцова и Александра Черно. К слову, Саша даже не скрывает, что очень надеется на то, что именно «Дом-2» поможет ей не только забеременеть, но и выносить малыша.
Более того, Черно уверена, что первые несколько лет жизни ребенка они с Иосифом Оганесяном проведут в стенах телепроекта, используя при этом всевозможными блага шоу. Не против снова познать счастье отцовства и Дмитрий Дмитренко. Участник открыто рассказывает о том, что двое наследников уж точно обеспечат его семейству пожизненный иммунитет на «Дом-2».
Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» уверены, что совсем скоро к числу желающих обзавестись ребенком на проекте присоединятся и другие участники реалити-шоу, которые любят жить на всем готовеньком.
«Халявщики! Как так можно? Проект все равно когда-то закроют и что вы потом будете делать? Как планируете своих детей содержать? Ужасс..», - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47