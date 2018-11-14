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Участники «Дома-2» поняли, что на проекте выгодно обзаводиться детьми

Руководство скандально-известной телестройки «Дом-2» бессознательно спровоцировали на реалити-шоу настоящий беби-бум, ведь участники поняли, что на проекте выгодно рожать.

Появление детей в стенах телестройки «Дом-2» уже давно стало нормальным событием. Так, за четырнадцать лет на реалити появились на свет десятки малышей, а не так давно ряды «проектных» родителей пополнила 21-летняя мать-одиночка Алена Савкина (Рапунцель-младшая).

Участники «Дома-2» поняли, что на проекте выгодно обзаводиться детьми

Планировать малыша, причем ни с кем-нибудь, а с несерьезным Ильей Яббаровым, длинноволосая красавица начала через месяц после своего прихода. Теперь же девушка пожинает плоды своего же легкомыслия. Только вот ее, как можно наблюдать, это не очень сильно расстраивает.

А все дело в том, что руководство реалити-шоу «Дом-2» создало для Алены все условия беззаботного существования на проекте. Организаторы шоу даже предоставили Рапунцель-младшей возможность хорошенько подзаработать и отложить на будущее.

Конечно же, такое отношение к беременной Савкиной невозможно было не заметить. Именно поэтому теперь о своем желании поскорее обзавестись первенцем заявила Майя Донцова и Александра Черно. К слову, Саша даже не скрывает, что очень надеется на то, что именно «Дом-2» поможет ей не только забеременеть, но и выносить малыша.

Участники «Дома-2» поняли, что на проекте выгодно обзаводиться детьми

Более того, Черно уверена, что первые несколько лет жизни ребенка они с Иосифом Оганесяном проведут в стенах телепроекта, используя при этом всевозможными блага шоу. Не против снова познать счастье отцовства и Дмитрий Дмитренко. Участник открыто рассказывает о том, что двое наследников уж точно обеспечат его семейству пожизненный иммунитет на «Дом-2».

Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» уверены, что совсем скоро к числу желающих обзавестись ребенком на проекте присоединятся и другие участники реалити-шоу, которые любят жить на всем готовеньком.

«Халявщики! Как так можно? Проект все равно когда-то закроют и что вы потом будете делать? Как планируете своих детей содержать? Ужасс..», - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

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