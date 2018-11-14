Участники «Дома-2» поняли, что на проекте выгодно обзаводиться детьми

«Халявщики! Как так можно? Проект все равно когда-то закроют и что вы потом будете делать? Как планируете своих детей содержать? Ужасс..», - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.







Появление детей в стенах телестройки «Дом-2» уже давно стало нормальным событием. Так, за четырнадцать лет на реалити появились на свет десятки малышей, а не так давно ряды «проектных» родителей пополнила 21-летняя мать-одиночка Алена Савкина (Рапунцель-младшая).Планировать малыша, причем ни с кем-нибудь, а с несерьезным Ильей Яббаровым, длинноволосая красавица начала через месяц после своего прихода. Теперь же девушка пожинает плоды своего же легкомыслия. Только вот ее, как можно наблюдать, это не очень сильно расстраивает.А все дело в том, что руководство реалити-шоу «Дом-2» создало для Алены все условия беззаботного существования на проекте. Организаторы шоу даже предоставили Рапунцель-младшей возможность хорошенько подзаработать и отложить на будущее.Конечно же, такое отношение к беременной Савкиной невозможно было не заметить. Именно поэтому теперь о своем желании поскорее обзавестись первенцем заявила Майя Донцова и Александра Черно. К слову, Саша даже не скрывает, что очень надеется на то, что именно «Дом-2» поможет ей не только забеременеть, но и выносить малыша.Более того, Черно уверена, что первые несколько лет жизни ребенка они с Иосифом Оганесяном проведут в стенах телепроекта, используя при этом всевозможными блага шоу. Не против снова познать счастье отцовства и Дмитрий Дмитренко. Участник открыто рассказывает о том, что двое наследников уж точно обеспечат его семейству пожизненный иммунитет на «Дом-2».Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» уверены, что совсем скоро к числу желающих обзавестись ребенком на проекте присоединятся и другие участники реалити-шоу, которые любят жить на всем готовеньком.