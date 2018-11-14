Эксперт: Супероружие России является уязвимым перед ядерным ударом США
Эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что супероружие России является уязвимым перед ядерным ударом США. Ответом России на вероятное развертывание США в европейских странах баллистических ракет должно стать создание мобильной компоненты гарантированного ответного удара в стратегических ядерных силах.
По словам Сивкова, прицельная стрельба ракетами средней дальности затруднена, в то время как стационарные комплексы без необходимой защиты уязвимы для атаки. Комплексы «Сармат» и тяжелые ракеты Р-36УТТХ выполняются лишь в шахтном варианте, что делает их уязвимыми перед американскими РСД. Для их защиты необходимо усиление противовоздушной обороны и применение средств радиоэлектронной борьбы.
Для этого могут применяться самолеты Ту-95МС/МСМ и Ту-160. Однако недостаток аэродромов «связывает руки» в использовании техники. Для этого Константин Сивков предложил использовать гражданские аэродромы.
Что касается атомных подводных лодок, то в море они неуязвимы для ракет средней дальности. Однако для отправки на продолжительное патрулирование пригодны лишь несколько российских субмарин, которые переносят 80-100 баллистических ракет с 300-500 боеголовками.
В завершение эксперт предлагает возобновить парк боевого железнодорожного комплекса, увеличить количество самолетов-ретрансляторов Ту-142МР и дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100 и создать мобильные комплексы автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» в ответ на западный аналог Dead Hand — «Мертвая рука».
По словам Сивкова, прицельная стрельба ракетами средней дальности затруднена, в то время как стационарные комплексы без необходимой защиты уязвимы для атаки. Комплексы «Сармат» и тяжелые ракеты Р-36УТТХ выполняются лишь в шахтном варианте, что делает их уязвимыми перед американскими РСД. Для их защиты необходимо усиление противовоздушной обороны и применение средств радиоэлектронной борьбы.
Для этого могут применяться самолеты Ту-95МС/МСМ и Ту-160. Однако недостаток аэродромов «связывает руки» в использовании техники. Для этого Константин Сивков предложил использовать гражданские аэродромы.
Что касается атомных подводных лодок, то в море они неуязвимы для ракет средней дальности. Однако для отправки на продолжительное патрулирование пригодны лишь несколько российских субмарин, которые переносят 80-100 баллистических ракет с 300-500 боеголовками.
В завершение эксперт предлагает возобновить парк боевого железнодорожного комплекса, увеличить количество самолетов-ретрансляторов Ту-142МР и дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100 и создать мобильные комплексы автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» в ответ на западный аналог Dead Hand — «Мертвая рука».
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:43