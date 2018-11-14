Промсвязьбанк и Самарская область намерены совместно развивать инфраструктуру





Для Промсвязьбанка важен проект возведения комплексов для переработки и транспортировки продукции многочисленных сельхозпроизводителей в Тольятти. В рамках встречи представителя банка и властей Самарской области были затронуты вопросы работы с предприятиями ОПК, развитие совместных мероприятий культурного характера, касающихся в том числе детского спорта. Обсуждались, кроме того, темы обслуживания федеральных и унитарных предприятий.Петр Фрадков отметил, что сотрудничество Промсвязьбанка и области давно проходит успешно, а на новой встрече с властями обсуждались дополнительные направления. В регионе немало предприятий военно-промышленного комплекса, с которым планируется взаимодействовать. Дмитрий Азаров убежден, что сотрудничество между сторонами имеет потенциал для расширения и успешного выстраивания на новом уровне. За десятилетие присутствия банка в Самаре и области клиентами финучреждения стали свыше 123 тысяч граждан и порядка 15 тысяч компаний.