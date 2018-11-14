Ольга Зарубина заявила, что смерть ее мамы не была случайной





В начале лета Ольга Зарубина потеряла мать Людмилу Брониславовну. В студии «Пусть говорят» певица заявила, что к смерти ее матери причастны сестра и супруг, которые якобы хотели сдать женщину в дом престарелых. Знаменитость уверена, что родным людям надоело присматривать за Людмилой Брониславовной, ведь у нее случались провалы в памяти, и поэтому они привезли ее из США в Россию, где она и скончалась.На «Пусть говорят» пришла подруга Ольги Зарубиной, которая сообщила, что Людмила Брониславовна не захотела возвращаться в Америку из-за того, что с ней там плохо обращались. Женщина жаловалась, что ее избил зять, и она оказалась в больнице. Эта еще одна причина, по которой исполнительница считает, что ее мама умерла неслучайно.