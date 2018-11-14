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Ольга Зарубина заявила, что смерть ее мамы не была случайной

Ольга Зарубина побывала на шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, где была затронута тема смерти ее матери. В студии исполнительница заявила, что ее родительница умерла неслучайно.

Ольга Зарубина заявила, что смерть ее мамы не была случайной

В начале лета Ольга Зарубина потеряла мать Людмилу Брониславовну. В студии «Пусть говорят» певица заявила, что к смерти ее матери причастны сестра и супруг, которые якобы хотели сдать женщину в дом престарелых. Знаменитость уверена, что родным людям надоело присматривать за Людмилой Брониславовной, ведь у нее случались провалы в памяти, и поэтому они привезли ее из США в Россию, где она и скончалась.

Ольга Зарубина заявила, что смерть ее мамы не была случайной

На «Пусть говорят» пришла подруга Ольги Зарубиной, которая сообщила, что Людмила Брониславовна не захотела возвращаться в Америку из-за того, что с ней там плохо обращались. Женщина жаловалась, что ее избил зять, и она оказалась в больнице. Эта еще одна причина, по которой исполнительница считает, что ее мама умерла неслучайно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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