Ольга Рапунцель хочет уже сдать ребенка в ясли

Жена Дмитрия Дмитренко не может как следует отдохнуть от дочери и требует, чтобы он отвёз жену в ресторан развеяться и привести расшатанные нервишки в порядок.Молодая мама так сильно преувеличивает собственную роль в воспитании ребенка, что иногда становится смешно. Телезрители видят, что с малышкой много времени проводит папа и бабушка, а вот Олю все чаще видно у зеркала прихорашивающейся и красящейся.Очевидно, что Рапунцель хочет уже избавиться от Василисы.Во вчерашнем вечернем эфире Ольга ясно дала понять, что так сильно устала от девочки, что готова сейчас отдать малышку в ясли. Рапа с нетерпением ждет, когда Вася сможет сама кушать и будет ходить на горшок. Это освободит Олю от ответственности и, отдав дочурку в чужие руки, Оля займется своими "важными" делами.