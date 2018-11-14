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Ольга Рапунцель хочет уже сдать ребенка в ясли

В последних выпусках популярного проекта "Дом-2" одна из топовых участниц Ольга Рапунцель заявила, что изнемогает от усталости.

Жена Дмитрия Дмитренко не может как следует отдохнуть от дочери и требует, чтобы он отвёз жену в ресторан развеяться и привести расшатанные нервишки в порядок.

Ольга Рапунцель хочет уже сдать ребенка в ясли

Молодая мама так сильно преувеличивает собственную роль в воспитании ребенка, что иногда становится смешно. Телезрители видят, что с малышкой много времени проводит папа и бабушка, а вот Олю все чаще видно у зеркала прихорашивающейся и красящейся.

Очевидно, что Рапунцель хочет уже избавиться от Василисы.

Ольга Рапунцель хочет уже сдать ребенка в ясли

Во вчерашнем вечернем эфире Ольга ясно дала понять, что так сильно устала от девочки, что готова сейчас отдать малышку в ясли. Рапа с нетерпением ждет, когда Вася сможет сама кушать и будет ходить на горшок. Это освободит Олю от ответственности и, отдав дочурку в чужие руки, Оля займется своими "важными" делами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:36

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