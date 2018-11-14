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Виктория Боня выложила ролик с откровенным декольте

Одна из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса Виктория Боня попала под град критических замечаний после публикации в Instagram ролика с фотосессии, где она не скрывает грудь под прицелом фотокамер.

Именно бюст 38-летней модели привлек внимание подписчиков, посчитавших, что с возрастом грудь Виктории стала обвисать.

Виктория Боня выложила ролик с откровенным декольте

Более того, когда Боня решила привлечь внимание к декольте, поддержав грудь руками, хейтеры посчитали, что звезда таким образом скрывает проблему.

«Первый день съемок закончился ... еще два впереди», - объяснила ролик сама Боня.

Примечательно, но некоторые подписчики посчитали эту публикацию доказательством того, что у Виктории грудь не силиконовая, но большинство фолловеров посоветовали все же носить бюстгальтер, чтобы проблем с грудью не становилось больше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18

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