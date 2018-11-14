Виктория Боня выложила ролик с откровенным декольте

Именно бюст 38-летней модели привлек внимание подписчиков, посчитавших, что с возрастом грудь Виктории стала обвисать.Более того, когда Боня решила привлечь внимание к декольте, поддержав грудь руками, хейтеры посчитали, что звезда таким образом скрывает проблему., - объяснила ролик сама Боня.Примечательно, но некоторые подписчики посчитали эту публикацию доказательством того, что у Виктории грудь не силиконовая, но большинство фолловеров посоветовали все же носить бюстгальтер, чтобы проблем с грудью не становилось больше.