Звезда «Дома-2» Елена Хромина готова стать приемной мамой

«Хромина, ты очень красивая и классная! Я всегда буду поддерживать тебя и твои планы, но не стоит брать ребенка с детского дома. Разберись сначала со своими тараканами, чтобы потом не обидеть и без того обиженного судьбой малыша!», «Леночка, ты крутая девчонка и я уверена, через несколько лет ты станешь крутой мамой, но точно не сейчас!», «Лен, не усыновляй никого! Чуть позже сама себе ребенка родишь!» - продолжают писать в Сети.

Продолжительный период времени Елена Хромина скрывала свою личную жизнь. И вот на днях все резко изменилось, ведь новости начали сыпаться одна за другой.Сначала Елена призналась интернет-пользователям, что до ее свадьбы остались считанные дни, и совсем скоро она станет женой, хотя и не очень любит это выражение.Не успели все отойти от этой внезапной новости, как Хромина ошарашила другим заявлением. Как выяснилось, длинноволосая красавица уже готова стать мамой. Только вот рожать девушка раньше тридцати лет не планирует. Елена уверена, что ей нужно срочно взять ребенка из детского дома. Как реагирует на эти намерения будущий супруг бывшей участницы «Дома-2», пока не известно.Стоит отметить, что многие подписчики Елены предполагают, что девушка так поторопилась с бракосочетанием только потому, что находится в "интересном" положении. Впрочем, когда звезда реалити-шоу заявила, что никакой беременности нет, и она планирует усыновить ребенка, реакция публики была совсем другой.На сегодняшний день даже преданные поклонники Хроминой не верят в то, что девушка может стать хорошей и образцовой мамой, как минимум в ближайшие несколько лет так точно.К слову, недоброжелатели Хроминой по-прежнему уверены, что девушка врет, и никакой свадьбы в ближайшее время у нее не будет, а жениха Елена просто придумала. Да и с усыновлением они считают, что Лена пошутила, ведь красавица уж точно не мечтает быть матерью-одиночкой.