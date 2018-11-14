Врачи назвали чай, продлевающий жизнь





У молочного улуна преобладают антиоксидантные и иммуностимулирующие свойства. Высокое содержание дубильных веществ и эфирных масел помогает в укреплении стенок кровеносных сосудов, что уменьшает риск возникновения инсультов и инфарктов. Также этот вид чая улучшает регенерацию клеток кожи и способствует выработке коллагена, что уменьшает количество морщин.Врачи утверждают, что молочный улун нормализирует вес и давление, предотвращает развитие некоторых видов онкологических заболеваний и улучшает цвет лица.Чай богат на такие вещества, как марганец, цинк, селен, йод, магний, фосфор и кальций. Кроме этого, в его состав входят витамины K, C, D,E. Их сбалансированность и концентрация и дают эффект продления жизни, отмечают исследователи.