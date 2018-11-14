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Врачи назвали чай, продлевающий жизнь

Врачи назвали чай, продлевающий жизнь. Как оказалось, это молочный улун, полуферментированный чай, представляющий сосбой нечто среднее между чёрным и зелёным чаями. Исследователи уверены, что систематическое его потребление способно продлить жизнь человека.

Врачи назвали чай, продлевающий жизнь

У молочного улуна преобладают антиоксидантные и иммуностимулирующие свойства. Высокое содержание дубильных веществ и эфирных масел помогает в укреплении стенок кровеносных сосудов, что уменьшает риск возникновения инсультов и инфарктов. Также этот вид чая улучшает регенерацию клеток кожи и способствует выработке коллагена, что уменьшает количество морщин.

Врачи утверждают, что молочный улун нормализирует вес и давление, предотвращает развитие некоторых видов онкологических заболеваний и улучшает цвет лица.

Чай богат на такие вещества, как марганец, цинк, селен, йод, магний, фосфор и кальций. Кроме этого, в его состав входят витамины K, C, D,E. Их сбалансированность и концентрация и дают эффект продления жизни, отмечают исследователи.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:30

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