Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя – Человека Грязь
Известный автор популярных комиксов Marvel Стэн Ли перед своей смертью успел создать еще одного супергероя, приключения которого когда-нибудь могут стать основой для нового фильма. Как рассказала Джей Си, дочь Стэна Ли, речь идет о Человеке Грязь или Dirt Man.
Джей Си призналась, что вместе с отцом занималась развитием истории нового персонажа, а самые последние правки были сделаны непосредственно перед уходом из жизни Стэна Ли.
Детали о Dirt Man пока сохраняются в секрете. Джей Си выразила надежду, что по этому проекту также будет снят фильм, как это было с такими супергероями, как Халк, Человек-паук, Железный человек и прочими персонажами, которых знают во всем мире.
Джей Си призналась, что вместе с отцом занималась развитием истории нового персонажа, а самые последние правки были сделаны непосредственно перед уходом из жизни Стэна Ли.
Детали о Dirt Man пока сохраняются в секрете. Джей Си выразила надежду, что по этому проекту также будет снят фильм, как это было с такими супергероями, как Халк, Человек-паук, Железный человек и прочими персонажами, которых знают во всем мире.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:15