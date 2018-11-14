Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя – Человека Грязь





Джей Си призналась, что вместе с отцом занималась развитием истории нового персонажа, а самые последние правки были сделаны непосредственно перед уходом из жизни Стэна Ли.Детали о Dirt Man пока сохраняются в секрете. Джей Си выразила надежду, что по этому проекту также будет снят фильм, как это было с такими супергероями, как Халк, Человек-паук, Железный человек и прочими персонажами, которых знают во всем мире.