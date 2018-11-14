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Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя – Человека Грязь

Известный автор популярных комиксов Marvel Стэн Ли перед своей смертью успел создать еще одного супергероя, приключения которого когда-нибудь могут стать основой для нового фильма. Как рассказала Джей Си, дочь Стэна Ли, речь идет о Человеке Грязь или Dirt Man.

Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя – Человека Грязь

Джей Си призналась, что вместе с отцом занималась развитием истории нового персонажа, а самые последние правки были сделаны непосредственно перед уходом из жизни Стэна Ли.

Детали о Dirt Man пока сохраняются в секрете. Джей Си выразила надежду, что по этому проекту также будет снят фильм, как это было с такими супергероями, как Халк, Человек-паук, Железный человек и прочими персонажами, которых знают во всем мире.



 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:15

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