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Учёные советуют, как снизить тягу к алкоголю и курению

Учёные советуют прежде всего подготовить себя психологически к отказу от пагубных привычек. Наркологи утверждают, что нужно отказаться и от тяги к курению и алкоголю одновременно.

Учёные советуют, как снизить тягу к алкоголю и курению

Считается, что алкоголь и курение стимулируют центры мозга, вызывающие ощущение удовольствия. Курение табака и распитие спиртных напитков отлично дополняют друг друга. Никотин снижает сонливость, которая появляется при выпивке, результат предсказуем - человек и пьёт, и курит дальше. Вот так и происходит "подпитывание" одной пагубной зависимости от другой. Человеку обязателен одновременный отказ от этих привычек, чтобы у мозга появилось время, благодаря которому нарушится такая связь никотина от курева и наоборот.

Жевательная резинка или сосательные конфеты могут помочь в борьбе с курением. Заменить пиво можно попытаться, выпивая два-три стакана простой воды. Но если тяга к алкоголю довольна сильная, то рекомендуется заменить один вид другим: вместо пива - ликёр, вместо вина - виски. Главная ошибка заключается в замене никотина кофеином. Врачи советуют употреблять кофе без кофеина, а также обязательно заняться спортом, особое внимание стоит уделять прогулкам на свежем воздухе.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:59

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