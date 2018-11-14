Учёные советуют, как снизить тягу к алкоголю и курению





Считается, что алкоголь и курение стимулируют центры мозга, вызывающие ощущение удовольствия. Курение табака и распитие спиртных напитков отлично дополняют друг друга. Никотин снижает сонливость, которая появляется при выпивке, результат предсказуем - человек и пьёт, и курит дальше. Вот так и происходит "подпитывание" одной пагубной зависимости от другой. Человеку обязателен одновременный отказ от этих привычек, чтобы у мозга появилось время, благодаря которому нарушится такая связь никотина от курева и наоборот.Жевательная резинка или сосательные конфеты могут помочь в борьбе с курением. Заменить пиво можно попытаться, выпивая два-три стакана простой воды. Но если тяга к алкоголю довольна сильная, то рекомендуется заменить один вид другим: вместо пива - ликёр, вместо вина - виски. Главная ошибка заключается в замене никотина кофеином. Врачи советуют употреблять кофе без кофеина, а также обязательно заняться спортом, особое внимание стоит уделять прогулкам на свежем воздухе.