АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Эксперты нашли очередное подтверждение лунного заговора

Эксперты до сих пор задаются вопросом, были ли американцы действительно на Луне в 1969 году, или это является масштабной фальсификацией. Теперь ими было найдено очередное подтверждение лунного заговора.

Эксперты нашли очередное подтверждение лунного заговора

Сотрудники NASA неоднократно представляли доказательства своего пребывания на спутнике Земли. Таковыми являются как видеозапись с Луны, так и большое количество артефактов. Однако конспирологи более 50 лет ищут и, по их мнению, находят опровержения данного факта.

Доказательство американский астроном и конспиролог Фил Плейт и его коллеги нашли в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне. Конспирологи сравнили фотографию следа Нила Армстрона на поверхности Луны с ботинком астронавта, который хранится в музее. Выяснилось, что отпечаток на снимке совершенно не соответствует рисунку на подошве.

Как только эксперты рассказали о своей находке, сотрудники NASA сразу же выступили с опровержением их заявления. По словам представителей космического агентства, Нил Армстронг и другие астронавты на Луне использовали специальные насадки на обувь. Однако данные насадки не были выставлены на всеобщее обозрение, что дает новую почву для рассуждений.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные советуют, как снизить тягу к алкоголю и
Ким Кардашьян в "голом" платье сравнили с
Эксперты нашли очередное подтверждение лунного
В Москве украли коллекцию раритетных
В Екатеринбурге джип сбил на тротуаре женщину с
Компания TUL Corporation представила видеокарту
Александра Бортич стала "Женщиной года" по версии
В Пентагоне намерены получить более совершенное
Ольга Бузова сказала, что Кокорина и Мамаева надо
Максим Галкин показал поклонникам "Титаник"
Тимур Батрутдинов согласился рассказать о сексе с
Ольга Бузова показала в Instagram, чем
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану
Неубиваемый смартфон был представлен компанией
Баста выпустил новый клип о любовной драме «Я
Google Chrome Labs запускает бесплатное
Счастливые родители Млодик и Виторган не
На Плутоне были обнаружены следы древних ледников
Пользователи iOS пожаловались на блокировку Apple
Фотографы сделали снимок Амаль Клуни с
Конспирологи пугают: Луна покидает земную орбиту
ASUS выпустит смартфон с тройной камерой и
Учёные: Лишний вес вызывает депрессию
В РФ рухнули цены на самый дешевый iPhone XR
Марсианский рассвет превратили в музыкальную
Ученые определили место обитания марсиан
Учёными названы четыре неожиданные опасности
Ученые из США советуют худеющим чаще взвешиваться
Американец пять лет делал ставки на одни и те же
АвтоВАЗ к концу года отправит на турецкий рынок
Просмотреть все новости