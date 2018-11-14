Эксперты нашли очередное подтверждение лунного заговора
Эксперты до сих пор задаются вопросом, были ли американцы действительно на Луне в 1969 году, или это является масштабной фальсификацией. Теперь ими было найдено очередное подтверждение лунного заговора.
Сотрудники NASA неоднократно представляли доказательства своего пребывания на спутнике Земли. Таковыми являются как видеозапись с Луны, так и большое количество артефактов. Однако конспирологи более 50 лет ищут и, по их мнению, находят опровержения данного факта.
Доказательство американский астроном и конспиролог Фил Плейт и его коллеги нашли в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне. Конспирологи сравнили фотографию следа Нила Армстрона на поверхности Луны с ботинком астронавта, который хранится в музее. Выяснилось, что отпечаток на снимке совершенно не соответствует рисунку на подошве.
Как только эксперты рассказали о своей находке, сотрудники NASA сразу же выступили с опровержением их заявления. По словам представителей космического агентства, Нил Армстронг и другие астронавты на Луне использовали специальные насадки на обувь. Однако данные насадки не были выставлены на всеобщее обозрение, что дает новую почву для рассуждений.
Сотрудники NASA неоднократно представляли доказательства своего пребывания на спутнике Земли. Таковыми являются как видеозапись с Луны, так и большое количество артефактов. Однако конспирологи более 50 лет ищут и, по их мнению, находят опровержения данного факта.
Доказательство американский астроном и конспиролог Фил Плейт и его коллеги нашли в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне. Конспирологи сравнили фотографию следа Нила Армстрона на поверхности Луны с ботинком астронавта, который хранится в музее. Выяснилось, что отпечаток на снимке совершенно не соответствует рисунку на подошве.
Как только эксперты рассказали о своей находке, сотрудники NASA сразу же выступили с опровержением их заявления. По словам представителей космического агентства, Нил Армстронг и другие астронавты на Луне использовали специальные насадки на обувь. Однако данные насадки не были выставлены на всеобщее обозрение, что дает новую почву для рассуждений.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:38