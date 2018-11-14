Эксперты нашли очередное подтверждение лунного заговора





Сотрудники NASA неоднократно представляли доказательства своего пребывания на спутнике Земли. Таковыми являются как видеозапись с Луны, так и большое количество артефактов. Однако конспирологи более 50 лет ищут и, по их мнению, находят опровержения данного факта.Доказательство американский астроном и конспиролог Фил Плейт и его коллеги нашли в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне. Конспирологи сравнили фотографию следа Нила Армстрона на поверхности Луны с ботинком астронавта, который хранится в музее. Выяснилось, что отпечаток на снимке совершенно не соответствует рисунку на подошве.Как только эксперты рассказали о своей находке, сотрудники NASA сразу же выступили с опровержением их заявления. По словам представителей космического агентства, Нил Армстронг и другие астронавты на Луне использовали специальные насадки на обувь. Однако данные насадки не были выставлены на всеобщее обозрение, что дает новую почву для рассуждений.