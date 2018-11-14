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В Москве украли коллекцию раритетных фотоаппаратов стоимостью 5 млн руб

В Москве неизвестными злоумышленниками была украдена коллекция раритетных фотоаппаратов, которую оценивают в 5 миллионов рублей. Об этом стало известно от пресс-службы столичного главка МВД.

В Москве украли коллекцию раритетных фотоаппаратов стоимостью 5 млн руб

В полицию обратился 38-летний фотограф, который сделал заявление о краже. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что коллекция была выкрадена из офисного здания на Болотной набережной. Преступник взломал сейф и унес его содержимое.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупных размерах.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:32

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