В Москве украли коллекцию раритетных фотоаппаратов стоимостью 5 млн руб
В Москве неизвестными злоумышленниками была украдена коллекция раритетных фотоаппаратов, которую оценивают в 5 миллионов рублей. Об этом стало известно от пресс-службы столичного главка МВД.
В полицию обратился 38-летний фотограф, который сделал заявление о краже. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что коллекция была выкрадена из офисного здания на Болотной набережной. Преступник взломал сейф и унес его содержимое.
В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупных размерах.
В полицию обратился 38-летний фотограф, который сделал заявление о краже. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что коллекция была выкрадена из офисного здания на Болотной набережной. Преступник взломал сейф и унес его содержимое.
В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупных размерах.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:32