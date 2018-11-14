В Москве украли коллекцию раритетных фотоаппаратов стоимостью 5 млн руб





В полицию обратился 38-летний фотограф, который сделал заявление о краже. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что коллекция была выкрадена из офисного здания на Болотной набережной. Преступник взломал сейф и унес его содержимое.В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупных размерах.