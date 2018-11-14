Ким Кардашьян в "голом" платье сравнили с упитанной зеброй

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян любит поражать воображение публики своими нарядами. Супруга известного рэпера для выхода в свет всегда одевает откровенные прозрачные платья или костюмы, зачастую пренебрегая нижним бельём.В этот раз Кардашьян выбрала винтажное платье от Жан-Поля Готье. Абсолютно прозрачное, украшенное линиями, повторяющими очертания фигуры и создающими эффект оптической иллюзии. Звезда всё же не стала рисковать и надела под него бюстгальтер и утягивающую юбку телесного цвета. Однако это не спасло её от бури негативных отзывов поклонников. Они отметили, что в платье она похожа на упитанную зебру, так как оно в принципе предназначено для девушек не с такими выдающимися формами.Заметим, что у Кардашьян и Уэста есть куда более серьёзные проблемы, чем неправильно подобранное платье. Как известно, в Калифорнии бушуют лесные пожары, и звёздная пара борется за спасение своей дорогостоящей недвижимости. Они даже наняли специальную бригаду пожарных, спасающих их огромный особняк от стихии.