В Екатеринбурге джип сбил на тротуаре женщину с ребенком: мальчик впал в кому
В Екатеринбурге джип Honda CR-V сбил на тротуаре женщину с ребенком. 2-летний мальчик впал в кому, а у его 29-летней матери диагностирован перелом позвоночника, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Трагический инцидент случился в 9 часов утра по местному времени или в 7 часов по мск. По предварительной информации, водитель Honda CR-V намеревался объехать пробку, для чего выехал на пешеходную зону. Но мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с оградительными элементами и осветительным столбом. Под колесами внедорожника оказались также пешеходы.
Кроме женщины с ребенком пострадал еще один мужчина.
Виновник ДТП признался, что перепутал педали тормоза и газа. Известно, что права он получил семь лет назад и за это время дважды был оштрафован за нарушение ПДД.
Трагический инцидент случился в 9 часов утра по местному времени или в 7 часов по мск. По предварительной информации, водитель Honda CR-V намеревался объехать пробку, для чего выехал на пешеходную зону. Но мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с оградительными элементами и осветительным столбом. Под колесами внедорожника оказались также пешеходы.
Кроме женщины с ребенком пострадал еще один мужчина.
Виновник ДТП признался, что перепутал педали тормоза и газа. Известно, что права он получил семь лет назад и за это время дважды был оштрафован за нарушение ПДД.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:23