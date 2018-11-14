В Екатеринбурге джип сбил на тротуаре женщину с ребенком: мальчик впал в кому





Трагический инцидент случился в 9 часов утра по местному времени или в 7 часов по мск. По предварительной информации, водитель Honda CR-V намеревался объехать пробку, для чего выехал на пешеходную зону. Но мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с оградительными элементами и осветительным столбом. Под колесами внедорожника оказались также пешеходы.Кроме женщины с ребенком пострадал еще один мужчина.Виновник ДТП признался, что перепутал педали тормоза и газа. Известно, что права он получил семь лет назад и за это время дважды был оштрафован за нарушение ПДД.